Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»

Появилось видео с места уничтожения израильского танка Merkava российским комплексом «Корнет», состоящим на вооружении палестинского движения ХАМАС. Данный ролик доступен в настоящий момент для просмотра в Twitter.
На кадрах, которые выложил накануне пользователь сайта Last Defender, можно увидеть клубы черного дыма рядом с грузовым автомобилем.
В комментарии к видео указывается, что израильская бронетехника была уничтожена российским противотанковым комплексом «Корнет».
Некоторое время назад произошла эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС. Ранее сообщалось, отмечают «Аргументы недели», что ВВС еврейского государства усиливают атаки на сектор Газа.