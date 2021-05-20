Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»

№3

Цитата, gvinpin сообщ. №2

А откуда у Хамаса Корнеты? Не по этому ли Израиль Грузии и Украине продаёт оружие.

1) изначально они их получали от Асада .2) сейчас могут получать оттуда же , но уже на борьбу с игилоидами , но там их не отстрелять, а отложить на нужный день3) не факт что именно российский Корнет , ибо Иран их копии шлепает как бабушка пирожки на выходные .