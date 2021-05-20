Войти
Военно-промышленный курьер

Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»

1004
3
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Появилось видео с места уничтожения израильского танка Merkava российским комплексом «Корнет», состоящим на вооружении палестинского движения ХАМАС. Данный ролик доступен в настоящий момент для просмотра в Twitter.

На кадрах, которые выложил накануне пользователь сайта Last Defender, можно увидеть клубы черного дыма рядом с грузовым автомобилем.

В комментарии к видео указывается, что израильская бронетехника была уничтожена российским противотанковым комплексом «Корнет».

Некоторое время назад произошла эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС. Ранее сообщалось, отмечают «Аргументы недели», что ВВС еврейского государства усиливают атаки на сектор Газа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Продукция
Merkava
Корнет
Похожие новости
17.09.2020
The National Interest (США): почему российская тяжелая БМП Т-15 «Армата» — это сила, с которой нужно считаться
16.01.2017
Боевики ИГИЛ разрушили миф о немецких танках
16.06.2016
Старые танки новой войны
09.08.2012
Все началось с «Красной шапочки»
26.02.2007
Россия продаст Сирии тысячи противотанковых ракет, несмотря на попытки Израиля помешать сделке
3 комментария
№1
Удалено / Спам
№2
20.05.2021 11:33
А откуда у Хамаса Корнеты? Не по этому ли Израиль Грузии и Украине продаёт оружие.
0
Сообщить
№3
20.05.2021 11:45
Цитата, gvinpin сообщ. №2
А откуда у Хамаса Корнеты? Не по этому ли Израиль Грузии и Украине продаёт оружие.
1) изначально они их получали от Асада .
2) сейчас могут получать оттуда же , но уже на борьбу с игилоидами , но там их не отстрелять, а отложить на нужный день
3) не факт что именно российский Корнет , ибо Иран их копии шлепает как бабушка пирожки на выходные .
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:53
  • 14
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 20.05 11:45
  • 3
Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»
  • 20.05 11:20
  • 1
В основе обновленной стратегии нацбезопасности лежит баланс сильной державы и благополучия человека - замсекретаря Совбеза РФ
  • 20.05 11:18
  • 1
Defence 24 (Польша): Россия меняет разведывательные Су-24МР на беспилотники и Су-34
  • 20.05 08:57
  • 5
Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России
  • 20.05 07:32
  • 3
Объем рынка интеллектуального производства к 2028 году достигнет $590 млрд
  • 20.05 07:28
  • 34
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 20.05 06:12
  • 1
Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году
  • 20.05 03:17
  • 2
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 19.05 23:10
  • 19
Что ждет Россию в космосе
  • 19.05 22:45
  • 3
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 19.05 22:23
  • 14
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 19.05 22:07
  • 7
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 19.05 20:18
  • 70
Гарант ядерной безопасности России
  • 19.05 16:34
  • 1
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов