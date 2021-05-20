Зеленский подписал указ об увеличении военных расходов Украины

На Украине ввели в действие решение Совета национальной безопасности страны (СНБО) от 14 мая, которое предусматривает увеличение военных расходов в бюджете Украины в ближайшие три года. Соответствующий указ 18 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О предложениях к бюджетной декларации на 2022–2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», — указано в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря совета Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Речь идет о решении СНБО увеличить расходы на безопасность и оборону в 2022, 2023 и 2024 годах с учетом военно-политической обстановки. Кабинету министров поручено также предусмотреть в бюджетной декларации «расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема ВВП».

Также во вторник министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что страна рассматривает возможность приобретения противоракетной системы, аналогичной израильскому комплексу «Железный купол».

Он отметил, что недавние события в Израиле продемонстрировали необходимость наличия на Украине системы противоракетной обороны, а «Железный купол» является одним из лучших ее образцов. Министр также рассказал, что на Украине в прошлом году начали «определенные действия по созданию противоракетной обороны».

Ранее, 14 мая, Данилов заявил, что в ближайшее время Зеленский может подписать указ о создании в стране кибервойск.

Секретарь СНБО отметил, что на очередном заседании совета были рассмотрены восемь вопросов, среди них в том числе утверждение стратегии кибербезопасности Украины, а также вопрос биологической безопасности и защиты.