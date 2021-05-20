Военные Сирии и РФ уничтожили подземные катакомбы террористов в провинции Хама

Площадь внутренних помещений пещеры составляла около 100 квадратных метров

ПРОВИНЦИЯ ХАМА, /Сирия/, 19 мая. /ТАСС/. Российские и сирийские военные уничтожили в провинции Хама очередные подземные катакомбы террористов с помощью их же боеприпасов, оставленных при отступлении в 2019 году в схронах города Кафр-Зайты, сообщил журналистам подполковник инженерных службы ВС РФ Антон Тимофеев.

"Схроны с боеприпасами, которые обнаруживаем, свозим в пещеру. Сейчас сирийские саперы уложат боеприпасы и уничтожим пещеру, чтобы в дальнейшем боевики и незаконные вооруженные формирования не могли ее никак использовать", - сказал Тимофеев.

Комплекс катакомб боевиков полностью уничтожен. Площадь внутренних помещений пещеры составляла около 100 квадратных метров.

Сирийские правительственные войска отбили у незаконных вооруженных формирований город Кафр-Зайта в 2019 году. На сегодняшний день в городе мало жителей. Он завален обломками разрушенных зданий. На каждом шагу могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. Разминирование населенного пункта ведут сирийские саперы.

"Все это мы нашли в этом доме и зданиях, которые рядом. Мы продолжаем разминирование города, чтобы сюда могли вернуться местные жители", - показывает найденные боеприпасы российским журналистам сапер сирийской армии. В схроне террористов - десятки мин калибра 120 и 150 миллиметров, самодельные реактивные снаряды, артиллерийские снаряды. Сирийские саперы складывают боеприпасы в грузовик и вывозят за город, где переносят мины и снаряды в брошенные подземные убежища боевиков для последующего их уничтожения. В таких катакомбах боевики живут, держат пленных, лечат своих раненых и планируют диверсионные вылазки. В убежищах есть водопровод, вентиляция, запасы воды, в отдельных случаях электричество и интернет.

"Эти пещеры использовались боевиками в качестве жилых или штабных. Здесь по комнатам видно, что были помещения для отдыха, для работы. И, как вы видите, иногда здесь содержались пленники. В этой пещере тоже есть канализация, буквально на выходе из нее видел, что есть сливной колодец. Также на потолке остались следы электрооборудования", - рассказал подполковник Тимофеев журналистам до уничтожения катакомб.

Родной город

Пожилой мужчина Рида-Халеда - один из немногих на сегодня жителей Кафер-Зайты. Он недавно вернулся в родной город. Несколько лет он провел в тюрьме в Идлибе, куда был брошен террористами за то, что отказался убедить своего сына - офицера сирийской армии - не воевать против террористов.

"Кафр-Зайта - мой город, мой дом, понимаете? Боевики угрожали, что повесят меня. Я много раз мог умереть в тюрьме. Но Господу было угодно, чтобы я вернулся домой", - говорит он журналистам.

Из дома Рида-Халеда вытащили все, он разграблен и частично разбит снарядами, электричества нет. Воду привозят в цистернах, он заливает ее в бак на крыше. Мебель и технику боевики вытащили, есть только старая кровать, которую он нашел на развалинах города. К сыну в Хомс он не едет, так как не хочет быть обузой.

Несмотря на травмы, в том числе негнущееся колено, Рида-Халед выращивает овощи в огороде и пытается восстановить разбитые стены дома.

Сейчас у него появились соседи - в Кафр-Зайте уже 25 семей. Горожане снова возделывают поля, оливковые и фисташковые рощи, но только там, где уже тщательно поработали саперы.