Войти
ТАСС

Военные Сирии и РФ уничтожили подземные катакомбы террористов в провинции Хама

467
0
0
Сирийская армия в провинции Идлиб
Сирийская армия в провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Площадь внутренних помещений пещеры составляла около 100 квадратных метров

ПРОВИНЦИЯ ХАМА, /Сирия/, 19 мая. /ТАСС/. Российские и сирийские военные уничтожили в провинции Хама очередные подземные катакомбы террористов с помощью их же боеприпасов, оставленных при отступлении в 2019 году в схронах города Кафр-Зайты, сообщил журналистам подполковник инженерных службы ВС РФ Антон Тимофеев.

"Схроны с боеприпасами, которые обнаруживаем, свозим в пещеру. Сейчас сирийские саперы уложат боеприпасы и уничтожим пещеру, чтобы в дальнейшем боевики и незаконные вооруженные формирования не могли ее никак использовать", - сказал Тимофеев.

Комплекс катакомб боевиков полностью уничтожен. Площадь внутренних помещений пещеры составляла около 100 квадратных метров.

Сирийские правительственные войска отбили у незаконных вооруженных формирований город Кафр-Зайта в 2019 году. На сегодняшний день в городе мало жителей. Он завален обломками разрушенных зданий. На каждом шагу могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. Разминирование населенного пункта ведут сирийские саперы.

"Все это мы нашли в этом доме и зданиях, которые рядом. Мы продолжаем разминирование города, чтобы сюда могли вернуться местные жители", - показывает найденные боеприпасы российским журналистам сапер сирийской армии. В схроне террористов - десятки мин калибра 120 и 150 миллиметров, самодельные реактивные снаряды, артиллерийские снаряды. Сирийские саперы складывают боеприпасы в грузовик и вывозят за город, где переносят мины и снаряды в брошенные подземные убежища боевиков для последующего их уничтожения. В таких катакомбах боевики живут, держат пленных, лечат своих раненых и планируют диверсионные вылазки. В убежищах есть водопровод, вентиляция, запасы воды, в отдельных случаях электричество и интернет.

"Эти пещеры использовались боевиками в качестве жилых или штабных. Здесь по комнатам видно, что были помещения для отдыха, для работы. И, как вы видите, иногда здесь содержались пленники. В этой пещере тоже есть канализация, буквально на выходе из нее видел, что есть сливной колодец. Также на потолке остались следы электрооборудования", - рассказал подполковник Тимофеев журналистам до уничтожения катакомб.

Родной город

Пожилой мужчина Рида-Халеда - один из немногих на сегодня жителей Кафер-Зайты. Он недавно вернулся в родной город. Несколько лет он провел в тюрьме в Идлибе, куда был брошен террористами за то, что отказался убедить своего сына - офицера сирийской армии - не воевать против террористов.

"Кафр-Зайта - мой город, мой дом, понимаете? Боевики угрожали, что повесят меня. Я много раз мог умереть в тюрьме. Но Господу было угодно, чтобы я вернулся домой", - говорит он журналистам.

Из дома Рида-Халеда вытащили все, он разграблен и частично разбит снарядами, электричества нет. Воду привозят в цистернах, он заливает ее в бак на крыше. Мебель и технику боевики вытащили, есть только старая кровать, которую он нашел на развалинах города. К сыну в Хомс он не едет, так как не хочет быть обузой.

Несмотря на травмы, в том числе негнущееся колено, Рида-Халед выращивает овощи в огороде и пытается восстановить разбитые стены дома.

Сейчас у него появились соседи - в Кафр-Зайте уже 25 семей. Горожане снова возделывают поля, оливковые и фисташковые рощи, но только там, где уже тщательно поработали саперы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
29.04.2020
Где забуксовала «Армата»
20.08.2018
Су-30СМ: секрет успеха
31.01.2018
Русская смерть
25.02.2016
Як-130 бросает вызов американскому «Хищнику»
04.04.2013
Решение расширенного совещания руководителей предприятий радиоэлектронной промышленности 27 марта 2013 года
18.01.2012
На "Суровый вызов" Россия ответит "Кавказом"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:53
  • 14
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 20.05 11:45
  • 3
Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»
  • 20.05 11:20
  • 1
В основе обновленной стратегии нацбезопасности лежит баланс сильной державы и благополучия человека - замсекретаря Совбеза РФ
  • 20.05 11:18
  • 1
Defence 24 (Польша): Россия меняет разведывательные Су-24МР на беспилотники и Су-34
  • 20.05 08:57
  • 5
Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России
  • 20.05 07:32
  • 3
Объем рынка интеллектуального производства к 2028 году достигнет $590 млрд
  • 20.05 07:28
  • 34
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 20.05 06:12
  • 1
Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году
  • 20.05 03:17
  • 2
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 19.05 23:10
  • 19
Что ждет Россию в космосе
  • 19.05 22:45
  • 3
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 19.05 22:23
  • 14
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 19.05 22:07
  • 7
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 19.05 20:18
  • 70
Гарант ядерной безопасности России
  • 19.05 16:34
  • 1
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов