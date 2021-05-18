Украина готовится отражать российскую агрессию из Беларуси.

На прошлой неделе, практически одновременно, состоялись два события, которые в контексте обеспечения военной безопасности Союзного государства Беларуси и России с некоторой долей допущения можно назвать двумя сторонами одной медали.

13 мая президент Беларуси Александр Лукашенко принимал верительные грамоты зарубежных послов, в том числе и Российской Федерации.

Во время мероприятия глава белорусского государства заявил, что Беларусь связывают многолетние и стратегические отношения с братской и дружественной Россией. «Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей», – констатировал Лукашенко. «Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции… Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее», – отметил белорусский лидер.

Также он подчеркнул, что Минск и Москва не выстраивают свои отношения против кого бы то ни было. «Но если кто-то посмеет бросить нам вызов – России, или Беларуси, или одновременно России и Беларуси – вы знаете, что мы ответим», – резюмировал белорусский лидер.

Напомним, Беларусь и Россия строят Союзное государство с 1999 года. С 2000 года существует и функционирует региональная группировка войск Беларуси и России. Фактически с 2016 г. в рамках Единой региональной системы ПВО (а практически – с 1996 года) организовано несение совместного боевого дежурства. В марте этого года в Москве министры обороны двух стран генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу договорились о формировании трех учебно-боевых центров совместной подготовки.

Вторая сторона медали – это событие, которое прошло в этот же день, 13 мая, в Киеве. Владимир Зеленский встретился со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. В ее лице Зеленский поблагодарил Литву за «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Не было забыто и активное стремление Литвы помогать Украине на пути в Североатлантический альянс и Евросоюз: «Литва первой подписала двустороннюю Декларацию о поддержке украинского стремления в Европейский Союз. Хочу поблагодарить за это президента Гитанаса Науседу», – добавил Зеленский.

Следует заметить, что руководство Украины просило помощи в решении вопроса о вступлении в НАТО у всех, до кого только смогло дотянуться. Возглавляет список, естественно, генсек альянса Йенс Столтенберг, с которым в апреле Владимир Зеленский провел переговоры и прямо заявил: «Для Киева вступление в НАТО – единственный путь к окончанию войны в Донбассе». Просил он помощи и у премьер-министров Великобритании и Канады – Бориса Джонсона и Джастина Трюдо. В ходе встречи главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и главы военного комитета НАТО Стюарта Пича в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного эта же тема была ключевой.

Более того, предполагается, что на саммите ЕС, который пройдет 24-25 мая, также поднимут вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Учитывая беспрецедентные шаги евроатлантического сообщества, предпринимаемые им в последнее время для оказания давления на Российскую Федерацию и Республику Беларусь, не стоит удивляться в случае, если предприимчивые и изворотливые чиновники из НАТО найдут возможность вручить Украине хотя бы ПДЧ, обойдя уставные барьеры альянса.

А тем временем украинские военные готовятся к убытию на многонациональные учения «Defender Europe 21», основная часть участников которых – страны НАТО. Об этом во время телефонного брифинга сообщил командующий 41-й бригады полевой артиллерии армии США полковник Даниэль Миллер.

Американский военный отметил, что «в рамках мероприятий кампании «Огневой удар», одним из ее центральных событий являются учения под названием «Dynamic Front», которые в этом году будут проводиться как часть учений «Defender Europe 21» на полигоне Графенвер, Германия. Вот как раз в «Dynamic Front» и примут участие украинские военнослужащие.

Руководитель 7-го учебного командования сухопутных войск США бригадный генерал Кристофер Норри отметил, что «учения «Defender Europe 21» имеют целью повысить готовность и взаимосовместимость между силами США, союзников по НАТО и стран-партнеров».

То есть, в то время как евроатлантические чиновники ищут возможность «интегрировать» Украину в НАТО, ее военные уже отрабатывают «взаимосовместимость» с «силами США и союзниками по НАТО».

Кстати, союзниками по НАТО для США являются западные и северо-западные соседи Республики Беларусь – Польша, Литва, Латвия. А теперь еще и Украина туда просится. В итоге Беларусь окажется в «дружеском» окружении «западных и южных партнеров». Стоит ли напоминать, что вдоль северо-западных и западных границ Беларуси на территории указанных стран в рамках операции НАТО «Усиленное передовое присутствие» уже давно разместились многонациональные батальонные тактические группы?

Возвращаемся к вопросу военной безопасности Союзного государства.

Оказывается, у украинского Генерального штаба есть «план реагирования на случай вторжения с территории Белоруссии». Об этом 12 мая, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран: «Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, учитываем и такую возможность вторжения российских войск с белорусского направления или распространения военной агрессии через территорию Белоруссии. Но на теперешнее время непосредственных угроз мы не отмечаем», – сказал он на специальной сессии всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

И это несмотря на то, что в Беларуси неоднократно заявляли, что с ее территории никакой опасности для Украины нет.

Похоже, что «южные» белорусские соседи кое-чему научились у своих «кураторов», и это кое-что, к сожалению, не самое полезное. «Highly likely» («с высокой долей вероятности») – таким пропагандистским мемом, позаимствованным у британского премьер-министра Терезы Мэй, нынче оперирует украинская военно-политическая элита, определяя свое отношение к Беларуси. Каких-либо доказательств нет и быть не может, повода нет и не будет, но если очень хочется, то можно предположить, и значит, это станет правдой – «с высокой долей вероятности»! Даже план разработан, сами признались.

Естественно, что в таких условиях белорусское руководство не сидит, сложа руки, а правильно оценивает все риски, вызовы и угрозы военной безопасности не только Республики Беларусь, но и Союзного государства в целом. Являясь одним из субъектов Союзного государства, Беларусь остается единственным стратегическим союзником России, как впрочем, и Россия для Беларуси.

Объективно оценивая особенности своего геополитического расположения, Беларусь не стремится пополнять список своих противников, особенно если речь идет о соседях. Только бы от этих самых соседей не исходила деструктивная инициатива.

Владимир Вуячич