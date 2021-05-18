Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования

По его мнению, это связано с отсутствием идеологии

В рамках своего выступления на форуме «Молодежь и наука» в Нижнем Новгороде президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев раскритиковал уровень знаний выпускников российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

По мнению академика, качество студента на выходе из университетов падает, в том числе из-за последствий кризиса 90-х и 2000-х годов, а также из-за уровня школьного образования.

— Мы были свидетелями падения уровня выпускника и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, <...> то университеты кивают на школы: «А из школы кто приходит? Такие, что, извините, надо таблицу умножения учить», — рассказал Сергеев участникам и гостям форума.

Также президент РАН уточнил, что одна из самых серьезных проблем современного школьного образования — это отсутствие идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» жителей страны. Вторая проблема — престиж профессии учителя, который необходимо поднимать при поддержке университетов и РАН.

— Считаю, что задача сопровождения молодежи, начиная со школы, — одна из главных задач членов РАН, — заключил президент.

Российский форум «Молодежь и наука» проходит в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая на площадке ННГУ им. Н. И. Лобачевского и является одним из основных мероприятий Года науки и технологий в России. На мероприятии уже выступили Глеб Никитин, Сергей Кириенко и другие руководители регионального и федерального уровня, а также множество спикеров в различных научных областях со всей страны. Главная тема — вклад молодых ученых в современную вузовскую науку.

Напомним, в 2020 году мы писали о том, что Нижегородским студентам собираются увеличить стипендии в пять раз. Приятные изменения коснулись и школьников, и даже аспирантов.