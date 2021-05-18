Войти
N+1

Подводный робот получил беспроводную оптическую систему связи

931
0
0
Подводный робот получил беспроводную оптическую систему связи
Подводный робот получил беспроводную оптическую систему связи.
Источник изображения: Hydromea

Компания Hydromea представила подводного робота с камерой и беспроводным управлением при помощи оптических сигналов. Беспроводная связь позволяет управлять роботом и получать с него видео на расстоянии до 50 метров.

На сегодняшний день существует множество гражданских беспилотников: дроны для съемки с воздуха, радиоуправляемые модели автомобилей и судов. Также существуют и подводные роботы, но их гораздо меньше, во многом из-за технических особенностей. Дело в том, что радиоволны крайне сильно ослабевают при прохождении через воду, поэтому фактически реализовать радиосвязь между пультом оператора и подводным роботом невозможно. В качестве простой и дешевой альтернативы обычно применяют кабель, который передает сигналы, а зачастую и питание. Но это ограничивает радиус действия робота, а также может привести к тому, что кабель зацепится за другой подводный предмет.

Есть также проекты беспроводных управляемых подводных роботов. Как правило, в них используются акустические сигналы, хорошо распространяющиеся в воде. Этот принцип передачи сигнала используется как в исследовательских прототипах, так и в серийных устройствах. Но пока с помощью акустической связи не удавалось добиться высокоскоростной подводной связи.

Компания Hydromea, которая ранее разработала световые приемопередатчики для подводной связи, представила робота, использующий такое устройство для двухсторонней высокоскоростной связи с оператором. У робота плоский корпус с герметичной прозрачной капсулой посредине. В ней находится наклоняемая камера, оптический приемопередатчик, аккумулятор и остальная электроника. В боковых частях корпуса установлено семь винтов, позволяющих роботу двигаться в любом направлении подобно мультикоптеру, летающему в воздухе.


Разработчики отмечают, что приемопередатчик позволяет передавать сигнал со скоростью до 10 мегабит в секунду. Это позволяет в реальном времени транслировать с робота на пульт оператора видео в разрешении HD. Поскольку приемопередатчик излучает свет на широкий угол, для поддержания связи не нужно точно ориентировать операторский пульт по направлению к роботу. На текущий момент дальность связи составляет 50 метров в идеальных условиях, но разработчики планируют довести ее до 100 метров.

Робот имеет длину 70 сантиметров и массу 7 килограмм. От одного заряда аккумулятора он работает от шести до восьми часов. Пока цена и дата начала продаж устройства неизвестны, но компания планирует запустить его в серийное производство в следующем году.

Исследователи предлагают использовать для связи с подводными аппаратами и другие принципы работы. Например, в 2018 году американские инженеры показали прототип системы связи между аппаратами в воздухе и воде, использующей акустические и радиосигналы: подводный аппарат при помощи акустических сигналов создает на поверхности воды колебания, а летательный аппарат считывает их при помощи радара.

Григорий Копиев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
27.08.2020
Российские военные роботы оказались зависимы от Google
01.10.2019
Парная охота
19.10.2018
Беспилотный Су-57: какими возможностями будет обладать российский БПЛА нового поколения
21.11.2016
Следующая армия Америки (The National Interest, США)
18.11.2016
Концерн "Калашников" предложил создать беспилотный "авианосец"
26.07.2012
От боевых машин солдата – к роботам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран