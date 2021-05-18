Подводный робот получил беспроводную оптическую систему связи.

Компания Hydromea представила подводного робота с камерой и беспроводным управлением при помощи оптических сигналов. Беспроводная связь позволяет управлять роботом и получать с него видео на расстоянии до 50 метров.

На сегодняшний день существует множество гражданских беспилотников: дроны для съемки с воздуха, радиоуправляемые модели автомобилей и судов. Также существуют и подводные роботы, но их гораздо меньше, во многом из-за технических особенностей. Дело в том, что радиоволны крайне сильно ослабевают при прохождении через воду, поэтому фактически реализовать радиосвязь между пультом оператора и подводным роботом невозможно. В качестве простой и дешевой альтернативы обычно применяют кабель, который передает сигналы, а зачастую и питание. Но это ограничивает радиус действия робота, а также может привести к тому, что кабель зацепится за другой подводный предмет.

Есть также проекты беспроводных управляемых подводных роботов. Как правило, в них используются акустические сигналы, хорошо распространяющиеся в воде. Этот принцип передачи сигнала используется как в исследовательских прототипах, так и в серийных устройствах. Но пока с помощью акустической связи не удавалось добиться высокоскоростной подводной связи.

Компания Hydromea, которая ранее разработала световые приемопередатчики для подводной связи, представила робота, использующий такое устройство для двухсторонней высокоскоростной связи с оператором. У робота плоский корпус с герметичной прозрачной капсулой посредине. В ней находится наклоняемая камера, оптический приемопередатчик, аккумулятор и остальная электроника. В боковых частях корпуса установлено семь винтов, позволяющих роботу двигаться в любом направлении подобно мультикоптеру, летающему в воздухе.

Разработчики отмечают, что приемопередатчик позволяет передавать сигнал со скоростью до 10 мегабит в секунду. Это позволяет в реальном времени транслировать с робота на пульт оператора видео в разрешении HD. Поскольку приемопередатчик излучает свет на широкий угол, для поддержания связи не нужно точно ориентировать операторский пульт по направлению к роботу. На текущий момент дальность связи составляет 50 метров в идеальных условиях, но разработчики планируют довести ее до 100 метров.

Робот имеет длину 70 сантиметров и массу 7 килограмм. От одного заряда аккумулятора он работает от шести до восьми часов. Пока цена и дата начала продаж устройства неизвестны, но компания планирует запустить его в серийное производство в следующем году.

Исследователи предлагают использовать для связи с подводными аппаратами и другие принципы работы. Например, в 2018 году американские инженеры показали прототип системы связи между аппаратами в воздухе и воде, использующей акустические и радиосигналы: подводный аппарат при помощи акустических сигналов создает на поверхности воды колебания, а летательный аппарат считывает их при помощи радара.

Григорий Копиев