Defence 24 (Польша): россияне ускоряют процесс милитаризации Калининградской области

Автор военного польского издания следит за ростом контингента войск РФ в Калининграде. Он пишет, что это «пропаганда Кремля» нагнетает страх по поводу обложивших Калининград войск НАТО, включая танковые бригады США в Польше. Но этими силами США давно бравирует и польская пресса, так что разумные читатели винят в напряженности собственное «американское лобби».

Российское министерство обороны сообщило, что процесс создания новой мотострелковой дивизии в Калининградской области идет с опережением графика. Как говорят россияне, ее появление станет действенным, а одновременно не требующим больших затрат ответом на активность НАТО поблизости от западных границ РФ.

По оценкам российского оборонного ведомства, 18-я гвардейская мотострелковая дивизия будет приведена в состояние боевой готовности уже осенью 2021 года. Ранее предполагалось, что это произойдет к декабрю. Сейчас завершается процесс укомплектования и перевооружения входящих в состав этой дивизии трех мотострелковых и одного танкового полка. Ведется подготовка артиллерийских, зенитных и инженерно-саперных подразделений, а также несколько отдельных батальонов.

Новое соединение войдет в состав 11-го армейского корпуса, главная задача которого состоит в обороне Калининградской области. В том, что так произойдет, нет ничего удивительного, поскольку значительное количество подразделений, входящих в новую дивизию, было выделено именно из этого корпуса. В частности, была расформирована 79-я гвардейская мотострелковая бригада, на базе которой развернули 79-й мотострелковый полк, дислоцирующийся в городе Советске (Калининградская область), а также отдельный батальон связи, разведывательный и инженерно-саперный батальоны.

Другие подразделения бригады послужили для создания трех новых полков: 275-го и 280-го мотострелковых полков, а также 11-го танкового полка (его формирование началось уже в начале 2019 года). Все они дислоцируются в городе Гусев.

Что интересно, вопреки более ранним заявлениям, в министерстве обороны отказались от идеи приобретения кадров за счет расформирования 7-го отдельного гвардейского мотострелкового полка. Он будет функционировать как самостоятельное подразделение в составе 11-го армейского корпуса. Это может означать, что в Калининградской области не только производят реорганизацию, но и увеличивают количество боевых подразделений.

По всей видимости, делается это посредством изменения их структуры. Если раньше основой сил в Калининградской области выступали в основном контрактники и профессиональные военные, то сейчас их костяк будет преимущественно состоять из солдат-срочников. На это указывает хотя бы то, что, рассказывая о подготовке инфраструктуры для новой дивизии, министерство обороны упоминало прежде всего о реконструкции казарм, при этом не поступало сообщений о каких-либо специальных жилищных программах, направленных на обеспечение жильем семей дополнительных нескольких тысяч военнослужащих.

Следует напомнить, что если в состав 79-й мотострелковой бригады сухопутных сил РФ входили три мотострелковых и один танковый батальон (плюс два артиллерийских дивизиона и другие подразделения поддержки, а также оркестр), то в состав 18-й мотострелковой дивизии войдут четыре полка и четыре отдельных батальона (связи, разведывательный, автомобильный, инженерно-саперный). Чтобы сохранить традицию и подчеркнуть связь с историей, новым подразделениям (дивизии и полкам) вручили знамена времен Великой Отечественной войны. 18-й дивизии знамя в марте передал лично заместитель министра обороны Андрей Картаполов, а 275-й и 280-й мотострелковые полки получили знамена в конце апреля от командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова.

Такой шаг был призван подчеркнуть готовность новых подразделений защищать родину перед лицом угроз, исходящих от членов НАТО, которые наращивают военное присутствие поблизости от западных границ РФ. Пропагандистский аппарат Кремля при помощи своих аналитиков подогревает атмосферу, подчеркивая, что против России развернута информационная компания, в рамках которой звучат даже территориальные претензии.

Такая риторика служит для обоснования увеличения количества техники и наращивания численности военного контингента в Калининградской области. В действительности изменения в технической сфере продиктованы необходимостью снять с вооружения стареющую технику. Ее заменяют новыми типами вооружений, что каждый раз сопровождается соответствующей пропагандистской акцией. При этом россияне не обнародуют данные о текущей численности войск в Калининградской области, но, по приблизительным оценкам, по сравнению с советским периодом она не увеличилась.

Тем не менее новые системы вооружений дают гораздо более широкие возможности, позволяя компенсировать меньшую численность контингента. Приходится признать, что это современный подход, выгодно отличающийся от советского. Так, качественный прорыв произошел, например, в 152-й гвардейской ракетной бригаде 11-го армейского корпуса Балтийского флота, когда в начале 2018 года она получила комплексы "Искандер-М". Разумеется, в российской прессе делали упор на том, что в область перебрасывают новую технику, а не на том, что "Искандеры" придут на смену другим комплексам "земля - земля".

Такой же маневр мы наблюдали при переводе в Калининградскую область береговых ракетных комплексов "Бал", оснащенных противокорабельными ракетами Х-35, и "Бастион" со сверхзвуковыми ракетами "Оникс". Россияне сообщали о переброске этих комплексов в регион, не указывая, что связано это мероприятие с отказом от более старых систем - ракетных комплексов "Рубеж" (с дозвуковыми ракетами П-15, П-21 или П-22) и "Редут" (с дозвуковыми ракетами П-35).

Интересно выглядит также оснащение полков, которые входят в состав 18-й гвардейской мотострелковой дивизии. Они, скорее всего, получат не новые, а отремонтированные и модернизированные машины, которые изымут из подразделений, находящихся в других регионах РФ. Например, 11-й отдельный танковый полк в 2020 году вооружили танками Т-72Б3М, которые фигурируют в официальных данных как современная техника. При этом сообщений о том, что в Калининградскую область поставят танки Т-14 "Армата", БМП "Курганец-25", БМП "Бумеранг" или самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" пока не поступало.

Комментарии читателей:

Eee tam

Государство с ВВП, равным испанскому, имеет вторую по численности армию мира. Безумие.

Hanys

Испания может забросать Россию единственным продуктом, который она производит, то есть помидорами, а Россия способна уничтожить Испанию одним залпом ракет, запущенных с подводных лодок, или одной ракетой "Сармат".

Realny

К сожалению, ты не учитываешь нечто такое, как человеческий потенциал и природные ресурсы. И в том, и в другом, Россия превосходит любую европейскую страну. Это противник, которого недооценили два стратега, и оба из-за этого потерпели сокрушительное поражение. Первый - Наполеон, а второй - Гитлер. Оба были хорошими стратегами, но проиграли в столкновении с зимой и количеством людей, которые против них выступили. Россию ни в коем случае, никогда нельзя недооценивать.

Logiz

Запад сам первый начал, так что он получил, чего добивался. Кроме того, зачем россиянам новые вооружения, если у НАТО - одно старое барахло. Модернизированная российская техника лучше натовской.

Nick

Они там в Калининградской области, как армия Паулюса под Сталинградом. Защитить и отбить этот эксклав в случае реальной войны будет невозможно. Мне кажется, что все эти действия ориентированы на внутреннюю аудиторию, а заодно призваны запугать жителей регионов, граничащих с областью.

Trzcinq

Калининградская область, в том числе из-за своего расположения, всегда имела стратегическое значение. В последнее время, после 2014 года, ее значение возросло, что заметили на Западе. И для нас, и для россиян важнее всего тот факт, что из-за наращивания численности американского контингента в Польше россиянам пришлось активизировать процесс милитаризации региона. В результате насаждения США пропаганды страха Москва вынужденно военизирует Калининград, но полем боя станет Польша, именно мы понесем наибольшие потери. На нашу беду американское лобби в Польше остается сильным, так что уровень нашей безопасности продолжит снижаться.

Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)