Войти
Российская газета

Аэродром на Земле Франца-Иосифа сможет принимать стратегические бомбардировщики

1065
0
+1
Вид из вертолета Ми-8 на архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Вид из вертолета Ми-8 на архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

Арктический аэродром Нагурское на Земле Франца-Иосифа после строительства новой взлетно-посадочной полосы может принимать любые классы воздушных судов, в том числе стратегические бомбардировщики. Как сообщил журналистам начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин, аэродром был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Длина его взлетно-посадочной полосы - 3,5 тысячи метров. "Это позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов", - сказал Чуркин.​

Отвечая на вопрос журналистов, может ли аэродром принять в том виде стратегический бомбардировщик Ту-95, Чуркин ответил утвердительно. Он подчеркнул, что совершенствование аэродромной сети в Арктике повышает возможности применения авиации Северного флота. В первую очередь, это позволяет контролировать воздушное пространство в районе акватории Северного морского пути, а также позволяет обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха.

Чуркин также рассказал, что в Арктике с аэродромов отрабатывается применение истребительной авиации. В 2021 году эти возможности были проверены. "В первую очередь речь идет о истребителях МиГ-31 в рамках несения опытного боевого дежурства по ПВО на архипелага Новая Земля", - пояснил он.

По словам Чуркина, на земле Франца-Иосифа два месяца назад под руководством главнокомандующего ВМФ проходила комплексная арктическая экспедиции "Умка-2021".​

В ходе проверки два истребителя МиГ-31 провели длительный перелет с аэродрома Нагурское. Самолёты прошли географическую точку Северного полюса и успешно выполнили учебно-боевую задачу. МиГ-31 вернулись на этот же аэродром.

"Важно отметить, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение самолётов оперативно-тактической авиации, в том числе истребителей, с аэродромов в арктической зоне ответственности", - подчеркнул заместитель командующего.​

Он также рассказал, что авиация Северного флота периодически сопровождает самолеты-разведчики НАТО. Они совершают разведывательные полеты над Баренцевым морем и рядом с Кольским полуостровом.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
Ту-95
Проекты
NATO
Арктика
СФ
Похожие новости
09.01.2015
Русская стратегия в Арктике: ставки сделаны
24.12.2014
Год преображения армии
17.10.2014
Усиление арктического присутствия
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
11.12.2012
Россия готовится к войне?
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран