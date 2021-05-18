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Российская газета

Войска получают новые бронемашины

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Новые бронетранспортеры вооружены автоматической 30-мм пушкой 2A72 и пулеметом ПКТМ.
Новые бронетранспортеры вооружены автоматической 30-мм пушкой 2A72 и пулеметом ПКТМ.
Источник изображения: Сергей Михеев

Современные бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ с улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками поступают на вооружение Сухопутных войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Известно, что новые бронемашины предназначены для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

На БТР-82А установлен новый боевой модуль, что позволило существенно нарастить огневую мощь бронетранспортера. В состав его вооружения входит автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемет ПКТМ. Для усиления разведывательных возможностей и эффективности стрельбы броневик оснастили комбинированным прицелом наводчика со стабилизированным полем зрения. Это позволило повысить точность стрельбы в 2,5 раза и вести прицельный огонь на ходу и в ночных условиях.

Для улучшения командной управляемости на бронетранспортере БТР-82АМ устанавливают цифровые радиостанции 5-го поколения Р-168, системы топографического ориентирования "Трона-1" и комбинированные приборы наблюдения командира ТКН-АИ.

Безопасность экипажа и ее пассажиров достигается за счет использования на внутренних поверхностях корпуса броневика защиты из многослойного синтетического материала. Для уменьшения негативных последствий от взрывов под колесами и корпусом БТР-82А полы там застелили противоминным покрытием.

Удалось повысить точность стрельбы в 2,5 раза и вести прицельный огонь на ходу и в ночных условиях

Кроме того, сиденья экипажа и десанта в бронетранспортере выполнили на специальной подвеске, которая снижает энергию взрыва.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А72
БТР-82
БТР-82А
ПКТМ
Компании
Минoбороны РФ
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