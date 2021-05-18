Журнал "Арсенал Отечества" о Константине Макиенко

Журнал "Арсенал Отечества" в своем некрологе пишет, что сейчас осознаешь, что слишком редко, слишком мало общался с покинувшим наш мир Константином Макиенко. Не совершённого не восстановить, отчего ещё горше. Константин Владимирович входил в стойкую когорту принципиальных, знающих, деятельных патриотов.

Когда большая часть легиона отечественных экспертов переквалифицировалась в хористов из оперы Глинки, объективная потребность в системном, реалистичном анализе тенденций в военно-политической, военно-технической сфере никуда не исчезла. Макиенко всегда был на острие сражения. Не наша инициатива трансформировать конкурентное поле военно-технического сотрудничества в поле боя войны без правил, где любые средства допустимы. Но это реалии новейшего времени. Константин одним из первых осмыслил и показал эти тенденции. При этом не стеснялся высказывать свою позицию в нетолерантном стиле. Быть в одном окопе, в одной когорте с Костей почетно. Такая работа куда менее публична, чем фейстрейдинг в телевизоре и соцсетях. Однако надо понимать, что многие публичные тезисы экспертов - это пересказ работ, статей, выступлений Константина Владимировича Макиенко. И в этом смысле Макиенко остается с нами. Как и добрая память о порядочном, обаятельном человеке Косте.