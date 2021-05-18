Войти
bmpd.livejournal.com

Журнал "Арсенал Отечества" о Константине Макиенко

942
0
+1

Журнал "Арсенал Отечества" в своем некрологе пишет, что сейчас осознаешь, что слишком редко, слишком мало общался с покинувшим наш мир Константином Макиенко. Не совершённого не восстановить, отчего ещё горше. Константин Владимирович входил в стойкую когорту принципиальных, знающих, деятельных патриотов.

Когда большая часть легиона отечественных экспертов переквалифицировалась в хористов из оперы Глинки, объективная потребность в системном, реалистичном анализе тенденций в военно-политической, военно-технической сфере никуда не исчезла. Макиенко всегда был на острие сражения. Не наша инициатива трансформировать конкурентное поле военно-технического сотрудничества в поле боя войны без правил, где любые средства допустимы. Но это реалии новейшего времени. Константин одним из первых осмыслил и показал эти тенденции. При этом не стеснялся высказывать свою позицию в нетолерантном стиле. Быть в одном окопе, в одной когорте с Костей почетно. Такая работа куда менее публична, чем фейстрейдинг в телевизоре и соцсетях. Однако надо понимать, что многие публичные тезисы экспертов - это пересказ работ, статей, выступлений Константина Владимировича Макиенко. И в этом смысле Макиенко остается с нами. Как и добрая память о порядочном, обаятельном человеке Косте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Персоны
Макиенко Константин
Похожие новости
18.07.2007
Северная верфь” — впереди. Китайский заказ помог стать лидером отрасли
30.05.2007
''Искандер'' против ПРО
28.03.2007
Военно-транспортный дебют. Airbus готов начать производство военно-транспортного самолета
01.03.2007
Оружейный рекорд
24.01.2007
Дружба в пятом поколении. Путин может уговорить Индию вместе делать истребители
27.11.2006
Атом для Индонезии. Юдхойоно едет в Москву за $1 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран