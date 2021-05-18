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bmpd.livejournal.com

F-22A в цифровом камуфляже ?

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Начавшись с восточноевропейских нищебродов, мода на "цифровую" камуфляжную окраску боевых самолетов продолжает распространяться по миру, захватив Россию, а теперь, возможно, докатившись и до США. Появившаяся фотография истребителя Lockheed Martin F-22A Raptor из состава 3-го истребительного крыла ВВС США с авиабазы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, во время дозаправки в воздухе 7 мая 2021 года от самолета-заправщика McDonnell Douglas KC-10A Extender в ходе учений Northern Edge 21. Хотя, может, это действительно заплатки покрытия такие?

Истребитель Lockheed Martin F-22A Raptor из состава 3-го истребительного крыла ВВС США с авиабазы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, во время дозаправки в воздухе от самолета-заправщика McDonnell Douglas KC-10A Extender в ходе учений Northern Edge 21. 07.05.2021 (с) Burt Traynor / ВВС США

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
Компании
Lockheed-Martin
MD Helicopters
Проекты
Военные учения
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