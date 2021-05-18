F-22A в цифровом камуфляже ?

Начавшись с восточноевропейских нищебродов, мода на "цифровую" камуфляжную окраску боевых самолетов продолжает распространяться по миру, захватив Россию, а теперь, возможно, докатившись и до США. Появившаяся фотография истребителя Lockheed Martin F-22A Raptor из состава 3-го истребительного крыла ВВС США с авиабазы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, во время дозаправки в воздухе 7 мая 2021 года от самолета-заправщика McDonnell Douglas KC-10A Extender в ходе учений Northern Edge 21. Хотя, может, это действительно заплатки покрытия такие?

Истребитель Lockheed Martin F-22A Raptor из состава 3-го истребительного крыла ВВС США с авиабазы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, во время дозаправки в воздухе от самолета-заправщика McDonnell Douglas KC-10A Extender в ходе учений Northern Edge 21. 07.05.2021 (с) Burt Traynor / ВВС США