Гражданский камуфляж: в США обнаружили замаскированную армию

Newsweek узнал о секретной армии США из 60 тысяч человек

В США тайно действуют секретные бойцы, основной задачей которых является борьба с терроризмом, выяснил американский новостной журнал Newsweek. Журналисты отметили, что доподлинно неизвестны масштабы этого формирования, но она, по меньшей мере, насчитывает около 60 тыс. человек, которые тщательно скрывают свои данные. При этом бойцы действуют не только в реальности, но и на кибер-пространстве. В Госдуме считают, что такое формирование выгодно государству, так как можно легко откреститься от их неправомерных действий.

Издание Newsweek заявило, что Пентагон за последние 10 лет Пентагон создал армию примерно в 60 тыс. человек. Такое заявление стало результатом двухлетнего расследования, в ходе которого журналисты исследовали более 600 резюме и 1000 объявлений о вакансиях.

"Возникает окно не только в малоизвестный сектор американской армии, но и в совершенно нерегулируемую практику. Никто не знает общего размера программы, которая никогда не исследовалась на предмет влияния на военную политику и культуру", - пишет издание.

В материале журнала подчеркивается, что численность обнаруженного формирования в 10 раз больше, чем число подпольных сотрудников ЦРУ. Рассекреченные солдаты работают не только внутри страны, но и за рубежом. По данным издания, бойцы подразделения работают как в военной форме, так и в гражданском, как в реальности, так и на просторах интернет-пространства.

СМИ утверждает, что в этой секретной программе под названием «signature reduction» (снижение заметности), принимают и участие и частные компании, которые ежегодно тратят на нее более $900 млн, "делая все, от создания фальшивой документации и оплаты счетов, налогов лиц, работающих под вымышленными именами, до изготовления маскировок и других устройств, препятствующих обнаружению и идентификации".

Эти деньги также уходят на то, чтобы создавать "невидимые устройства для фотографирования и прослушивания в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки", пишет Newsweek.

Более половины секретных американских военных составляют "силы специальных операций". Бойцы этого подразделения "преследуют террористов в зонах боевых действий от Пакистана до Западной Африки, но также все чаще работают в непризнанных горячих точках, в том числе в тылу врага в таких местах, как Северная Корея и Иран". Второй по величине сегмент этой армии составляют специалисты военной разведки. По данным СМИ, их тысячи.

Самая новая и быстрорастущая группа - это "передовые кибер-бойцы". Они якобы выдают себя за вымышленных лиц в Интернете, скрывая свое местоположение, собирают "общедоступную информацию".

Помимо людей, секретными является и вся техника, участвующая в тайных операциях. "Эти защитные меры включают в себя все: начиная с очистки Интернета от явных признаков истинной личности и заканчивая размещением ложной информации для защиты миссий и людей", - отмечает издание.

Авторы расследования считают, что это тайное военное формирование необходимо Вашингтону для того, чтобы не только бороться с терроризмом, но и увеличить конкурентные возможности в гибридной войне с Москвой и Пекином.

В материале также приводится информация об одном из офицеров секретной армии, который вышел в отставку. Он отметил в разговоре с Newsweek, что о точных масштабах программы нет достоверной информации. Кроме того, военный выразил мнение, что неуязвимость США для врага выгодна только Вашингтону - в вопросе решения конфликтов она только мешает.

В Госдуме России уже отреагировали на данные об этой секретной армии США. По мнению первого заместителя председателя комитета по обороне Александра Шерина, бойцы этого формирования исполняют заказы Пентагона.

«Чтобы не привлекать определенные регулярные американские войска, чтобы не нести на серьезном дипломатическом уровне ответственность, США привлекают частные военные компании (ЧВК)", - сказал он в комментарии "Ленте.ру".

Шерин считает, что в этом случае американские политики могут "легко откреститься и сказать, что это действует какая-то коммерческая организация, к которой якобы государство, Пентагон отношения не имеют".

"По сути дела, США в лице Пентагона являются заказчиками их услуг, и они выполняют определенные задачи», - уверен парламентарий.

По словам депутата, такие ЧВК давно существуют в США. Он отметил, что сложно оценить уровень угрозы, который они могут нести для России, так как все зависит от задач, которые перед ними стоят.

«Частные военные компании используются косвенно против Российской Федерации на территории других стран - это факт. Эти ЧВК могут охранять те или иные объекты, являться инструкторами для каких-то бандформирований, являться компаниями, которые осуществляют сопровождение тех или иных грузов, которые поставляются бандформированиям, против которых работают Военно-космические силы России», - отметил он.

Собеседник издания считает, что российским законодателям нужно принять закон о ЧВК, чтобы соблюдались интересы государства. При этом Шерин сказал, что пока такие законопроекты не одобряются российским кабмином.

Милана Геликова