Войти
РИА Новости

В Госдуме оценили опасность американской секретной армии

914
0
0
Американские военные во время учений
Американские военные во время учений.
Источник изображения: © AP Photo / Visar Kryeziu

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдуме по обороне Александр Шерин в беседе с "Лентой.ру" допустил, что Вашингтон способен использовать секретную армию США против России.

Ранее о создании военного формирования заявил журнал Newsweek. Согласно публикации, за последние десять лет Пентагон создал секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек.

"Частные военные компании используются косвенно против Российской Федерации на территории других стран — это факт. Эти ЧВК могут охранять те или иные объекты, являться инструкторами для каких-то бандформирований, являться компаниями, которые осуществляют сопровождение тех или иных грузов, которые поставляются бандформированиям", — заключил Шерин.

При этом, как отметил политик, Пентагон в любой момент сможет уйти от дипломатической ответственности за деятельность этого формирования.

"Им всегда легко откреститься и сказать, что это действует какая-то коммерческая организация, к которой якобы государство, Пентагон отношения не имеют", — заявил он.

В расследовании Newsweek подчеркивалось, что гибридная война с Россией и Китаем является одним из основных направлений, с которыми работает секретная армия. По информации СМИ, количество "тайных" солдат в десять раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
ЧВК
Похожие новости
26.02.2021
Американский военачальник назвал Россию постоянной угрозой глобальной безопасности
06.05.2020
Элите не нужна сильная Россия
15.04.2020
Сможет ли охотиться «Охотник»?
09.04.2018
России "солдаты удачи" не нужны
21.12.2016
Иностранные корни нового российского спецназа
18.08.2010
Интеллект против фанатизма
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран