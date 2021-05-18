Политолог оценил сообщения СМИ о многотысячной секретной армии США

Численность секретной армии США и траты на нее, приведенные в статье Newsweek, на самом деле занижены, рассказал «Известиям» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в понедельник, 22 мая.

Ранее в этот день издание Newsweek сообщило, что США за последние 10 лет создали многотысячную секретную армию, члены которой выполняют различные задания Пентагона как внутри страны, так и за ее пределами. Журналисты оценили численность тайной сети минимум в 60 тыс. человек. Отмечается, что ежегодно на обслуживание секретной армии тратится более $900 млн.

«При любом президенте США у руководства Белого дома есть навязчивая идея пользоваться информацией только разведслужб. По разным оценкам, в США до 20 различных разведывательных структур. Они находятся в режиме конкуренции и постоянно пытаются выбить для себя как можно больше средств», — сказал Андрей Кошкин.

По мнению политолога, в поведении руководства США прослеживаются двойные стандарты, когда официальный Вашингтон регулярно обвиняет в проведении аналогичных разведывательных операций Россию и Китай.

«Мало того, что в Белом доме в русскоговорящих видят офицеров ГРУ, так они ведут активную информационную кампанию и предпринимают шаги против нашего дипломатического корпуса, обвиняя их в разведдействиях», — добавил эксперт.

При этом политолог признал, что, несмотря на противоборство разведструктур США и России, РФ уступает в информационной войне.

«Основные информационные гиганты сосредоточены в США, взять хотя бы CNN. С ними очень сложно бороться», — заключил Кошкин.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором рассказал о пяти самых впечатляющих образцах военной техники, продемонстрированной на параде Победы в Москве.

По мнению автора публикации, некоторые модели не только соответствуют лучшему вооружению НАТО, но и превосходят его, в частности российский танк БМП Т-15, стратегический ракетный комплекс «Ярс» и ракета «Кинжал».

В конце марта в докладе американской Счетной палаты сообщалось о том, что военные США потеряли превосходство перед Россией и Китаем в проведении операций в электромагнитном спектре. В США предположили, что Москва и Пекин обладают способностью влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые Пентагон использует для переброски оборудования и личного состава.