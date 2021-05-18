Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"

Запуск космического аппарата должен быть осуществлен в 2029 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Роскосмос заключил с НПО им. С.А. Лавочкина контракт на разработку технического предложения на космический комплекс нового поколения "Венера-Д" для фундаментальных космических исследований. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.

Сумма контракта составляет 318,15 млн рублей. Согласно техническому заданию, НПО им. С.А. Лавочкина выполнит работы по теме "Создание космических комплексов (КК) нового поколения для фундаментальных космических исследований. Разработка технического предложения на КК. Шифр СЧ ОКР: "Перспектива" ("Венера-Д" (ТП))".

Работы будут вестись на основании проекта дорожной карты начала работ по программе исследования Венеры, утвержденной РАН и Роскосмосом. Работы предполагается выполнить до 28 февраля 2023 года.

К этому времени должно быть проведено обоснование реализуемости миссии и возможных проектно-конструкторских решений, обеспечивающих исследование атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном уровне, исследование возможности возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры, а также разработан проект технического задания на космический комплекс для исследования Венеры "Венера-Д".

"Состав космического комплекса "Венера-Д" должен быть определен на этапе технического предложения, исходя из использования существующих и создаваемых в России РКН [ракеты космического назначения] тяжелого класса (PH [ракета-носитель] "Ангара-А5" с РБ [разгонный блок] ДМ-03)", - говорится в техзадании. Уточняется, что запуск космического аппарата должен быть осуществлен в 2029 году.

В начале марта научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ начинается проектирование межпланетной автоматической станции "Венера-Д", сейчас заключаются договоры с исполнителями. По словам академика, основные контуры российской венерианской программы будут выяснены в ходе проводимого проектирования. Оно, предположил Зеленый, займет два года.