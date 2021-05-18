Войти
ТАСС

Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"

1017
4
+2
Межпланетная станция "Венера-Д"
Межпланетная станция "Венера-Д".
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

Запуск космического аппарата должен быть осуществлен в 2029 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Роскосмос заключил с НПО им. С.А. Лавочкина контракт на разработку технического предложения на космический комплекс нового поколения "Венера-Д" для фундаментальных космических исследований. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.

Сумма контракта составляет 318,15 млн рублей. Согласно техническому заданию, НПО им. С.А. Лавочкина выполнит работы по теме "Создание космических комплексов (КК) нового поколения для фундаментальных космических исследований. Разработка технического предложения на КК. Шифр СЧ ОКР: "Перспектива" ("Венера-Д" (ТП))".

Работы будут вестись на основании проекта дорожной карты начала работ по программе исследования Венеры, утвержденной РАН и Роскосмосом. Работы предполагается выполнить до 28 февраля 2023 года.

К этому времени должно быть проведено обоснование реализуемости миссии и возможных проектно-конструкторских решений, обеспечивающих исследование атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном уровне, исследование возможности возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры, а также разработан проект технического задания на космический комплекс для исследования Венеры "Венера-Д".

"Состав космического комплекса "Венера-Д" должен быть определен на этапе технического предложения, исходя из использования существующих и создаваемых в России РКН [ракеты космического назначения] тяжелого класса (PH [ракета-носитель] "Ангара-А5" с РБ [разгонный блок] ДМ-03)", - говорится в техзадании. Уточняется, что запуск космического аппарата должен быть осуществлен в 2029 году.

В начале марта научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ начинается проектирование межпланетной автоматической станции "Венера-Д", сейчас заключаются договоры с исполнителями. По словам академика, основные контуры российской венерианской программы будут выяснены в ходе проводимого проектирования. Оно, предположил Зеленый, займет два года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Похожие новости
26.08.2020
"Наука-отмазка": скольких миллиардов лишится Роскосмос
03.02.2020
Роскосмос поручил сформировать программу исследования Венеры
14.03.2017
Российско-американскую станцию "Венера-Д" запустят в июне 2026 года
14.10.2014
Десять лет до Луны
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
4 комментария
№1
18.05.2021 11:01
Цитата, статья
... исследование возможности возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры, ...
- вот это обратило на себя внимание, т.е. не совсем всё "глухо" с потенциальной возможностью возврата грунта с Венеры.

P.S. Это к "жаркому" спору в этой ветке и с этого коммента :)
0
Сообщить
№2
18.05.2021 12:45
Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
не совсем всё "глухо" с потенциальной возможностью возврата грунта с Венеры.
Конечно не "глухо", о чём я и писал в упомянутой ветке. "Ничего тут маловероятного нет. Просто надо затратить на взлёт гораздо больше энергии (топлива) чем при взлёте с Земли или Марса." Вопрос только в том сколько затратить ? По словам представителя НПО Лавочкина, масса аппарата для доставки грунта с Венеры может составить 100 тонн.
https://nplus1.ru/blog/2020/09/16/semifantastic
Трудно даже представить какой мощности должна быть РН чтобы отправить на траекторию полёта  к Венере КА  такой массы.
Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
Это к "жаркому" спору
"Жаркий спор" был не о том, что "глухо" вернуть грунт с Венеры, а в основном свёлся к оспариванию посыла оппонента -  "Только, я думаю, что сесть на Венеру и взять грунт , это на порядок сложнее, чем взлететь",
+1
Сообщить
№3
18.05.2021 20:22
Спасибо за ссылку, почитал... больше выглядит как ненаучная фантастика. Аппарат в 100 тонн к Венере, это около пяти стартов тяжёлой РН эквивалентной РН "Энергии". Это как станцию "Мир" собрать на орбите, а потом её туда отправить. Зачем предлагать такое даже ума не приложу.
+2
Сообщить
№4
18.05.2021 23:55
пилите Шура , пилите , они золотые
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран