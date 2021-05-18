Войти
ТАСС

Азербайджан начал военные учения в Нахичевани

915
0
0
Военнослужащие Национальной армии Азербайджана
Военнослужащие Национальной армии Азербайджана.
Источник изображения: © Фотохост-агентство

Подразделения и личный состав, задействованные в учениях, были подняты по тревоге, их перемещения маскировались от средств ПВО условного противника, рассказали в Минобороны республики

БАКУ, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана приступили к командно-штабным учениям в Нахичевани. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.

"Согласно плану боевой подготовки на 2021 учебный год, в Нахчыванском гарнизоне начались командно-штабные учения с привлечением соединений и частей различных видов войск", - говорится в сообщении.

Подразделения и личный состав, задействованные в учениях, были подняты по тревоге, их перемещения маскировались от средств ПВО условного противника. "Особое внимание уделялось созданию ложных позиций и пунктов управления", - отметили в пресс-службе Минобороны.

При этом 16 мая в Азербайджане начались масштабные военные учения, к которым привлечены до 15 тыс. военных, до 300 единиц танков и другой бронетехники, около 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

Азербайджанское оборонное ведомство также сообщало, что в ходе маневров, которые продлятся до 20 мая, войска выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
22.09.2020
Вопросы к "Кавказу": зачем Минобороны проводит масштабные учения
10.02.2020
Асимметричный флот
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
29.05.2013
В Азербайджане ведется подготовка к международной выставке оборонной промышленности
29.12.2012
Никто, кроме них
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран