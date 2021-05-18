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Российская газета

Начал работу молодежный научный фестиваль "Старт в науку"

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Николай Панков
Генерал армии Николай Панков.
Источник изображения: www.arms-expo.ru

В понедельник, 17 мая, статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков открыл фестиваль инновационных научных идей "Старт в науку". Его ежегодно проводят среди воспитанников довузовских образовательных организаций военного ведомства.

В этом году фестиваль организовали в международном формате. Помимо ребят из России, в нем участвуют подростки из трех государств СНГ. "Наш фестиваль не только объединяет молодых людей, увлеченных творческой, исследовательской и изобретательской деятельностью, но и укрепляет дружеские отношения между довузовскими образовательными организациями государств - участников. Очень приятно, что сегодня с нами воспитанники и воспитанницы из России, суворовцы из Минска, кадеты из Армении и Таджикистана", - отметил на церемонии Николай Панков.

Этот фестиваль Минобороны проводит с 2015 год. За шесть лет он стал площадкой, на которой вырабатываются условия для развития технического и прикладного творчества, интеллектуального потенциала и инженерной мысли детей и молодежи, а также демонстрируются их достижения.

"В соответствии с решением министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в этом году состязание впервые проводится на площадке Военного инновационного технополиса "ЭРА" - флагмана в создании передовых технологий для Вооруженных сил РФ", - сообщил Панков. Он добавил, что участники фестиваля представили более 400 научно-исследовательских и проектных работ в сферах нано- и биотехнологий, информационных наук, проблем исчерпаемости природных ресурсов и многих других. Несмотря на дистанционный формат фестиваля, интерес к нему у юных изобретателей и исследователей очень высокий.

Обращаясь к участникам фестиваля, Николай Панков отметил, что в будущем именно им предстоит собирать удивительный конструктор из новых технологий и предметных областей, обогащать отечественную и мировую науку изобретениями, становиться лидерами производственных и конструкторских процессов". "Только всесторонне образованный человек, беззаветно любящий свое Отечество, сможет добиться высоких результатов и достойно ответить на все вызовы современности", - подытожил заместитель главы военного ведомства РФ.

Более 300 воспитанников из 32 училищ системы довузовского образования Минобороны России представляют свои работы на суд компетентного жюри. Конкурс творчества воспитанников будет проводиться в двух возрастных категориях по четырем секциям: "Точные и технические науки", "Естественные науки", "Социально-гуманитарные науки" и "Филологические науки".

В состав жюри вошли 12 докторов наук по восьми отраслям и 20 кандидатов наук по девяти отраслям из семи ведущих высших военных учебных заведений и четырех ведущих гражданских вузов . Председателем жюри стал начальник Главного управления научно-исследовательский деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ доктор военных наук, профессор, генерал-майор Андрей Гончаров.

Все работы участников фестиваля должны быть выполнены в этом учебном году. Проекты будут оцениваться жюри по таким критериям, как актуальность темы исследования, уровень ознакомления с современным состоянием проблемы, степень новизны методов и подходов, теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Авторы лучших работ получат сертификат участника Международного военно-технического форума "Армия-2021", а также будут включены в базу одаренных детей Военного инновационного технополиса "ЭРА" для их дальнейшего научного сопровождения.


Юрий Гаврилов

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