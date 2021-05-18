Китай разрабатывает новые космические миссии на Марс и Юпитер

Межпланетные миссии войдут в национальную программу исследования планет

ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Китай планирует запуск новых миссий к Марсу и Юпитеру для исследования этих планет и возвращения на Землю образцов породы. Об этом заявил главный конструктор национальной марсианской миссии "Тяньвэнь-1" Чжан Жунцяо.

"После успешной посадки миссии "Тяньвэнь-1", которая, как считается, теперь находится лишь в одном шаге от успешного завершения, следующим этапом станет запуск "Тяньвэнь-2", "Тяньвэнь-3" и других миссий к Марсу и другим планетам, таким как Юпитер, для их исследования и сбора образцов. Это включено в национальную программу исследования планет", - приводит его слова в понедельник китайское издание "Хуаньцю шибао".

"Мы продолжим исследования по ключевым технологиям, чтобы получить возможность на ранних стадиях доставить [на Землю] образцы с Марса и еще лучше укрепить наши технологические решения", - отметил он.

По его словам, в настоящее время детали программы прорабатываются, после чего она будет передана на рассмотрение правительству страны.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" в субботу совершила успешную посадку на поверхность Красной планеты, что стало первой посадкой китайского космического аппарата на Марсе. Входящий в ее состав марсоход, получивший название "Чжужун", в ближайшее время займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Период его работы на поверхности Красной планет составит 92 земных суток.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она достигла орбиты Марса.