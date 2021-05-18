Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в регионе

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Обстановка в регионе обсуждалась в понедельник в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и его армянского коллеги Вагаршака Арутюняна, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

14 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации на армяно-азербаджанской границе.

Россия готова оказать содействие Армении и Азербайджану в работе по демаркации границы, поводов для нагнетания эмоций в этом вопросе нет, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Власти города Горис Сюникской области Армении сообщили 12 мая о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Армения официально обратилась в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской и Гегаркуникской областей.

С 12 мая между представителями ВС Армении и Азербайджана ведутся переговоры.

В минувшее воскресенье власти города Горис сообщили, что переговоры при участии командующего российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе Рустама Мурадова завершились, и, по предварительным данным, азербайджанские ВС должны отойти на исходные позиции.

17 мая Пашинян заявил, что Армения оценивает ситуацию на границе с Азербайджаном как кризисную.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база. Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.