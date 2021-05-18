Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном обсудил двустороннее сотрудничество и обстановку в Нагорном Карабахе.

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — сообщили в Минобороны России в понедельник, 17 мая.

Другие подробности не приводятся.

Предыдущие телефонные переговоры между главами министерств прошли 12 мая. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

6 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности.

Также он подчеркнул роль президента России Владимира Путина в достижении мира в регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.