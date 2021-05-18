В России впервые пройдет фестиваль по армейскому тактико-стрелковому многоборью

В Московской области пройдет фестиваль по армейскому тактико-стрелковому многоборью. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль состоится 22 и 23 мая с 10:00 до 18:00 в многофункциональном огневом центре военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». Организацию взяла на себя Федерация армейской тактической стрельбы в России (ФАТСР).

Программа события включает турниры по стрельбе и мастер-классы по самообороне. Инструкторы покажут, как действовать при возникновении угроз нападения преступников с огнестрельным оружием. Участие могут принять все желающие — как взрослые, так и дети от 12 лет.

«Данное мероприятие уникально. В первый раз на площадке многофункционального огневого центра Минобороны РФ судейство будет осуществляться по правилам, утвержденным Минспорта РФ. В этом виде спорта попробовать свои силы смогут все возрастные категории. Для каждого участника фестиваля предусмотрены призы и подарки. Ждем вас на этом спортивном и семейном фестивале», — отметил генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Подробную программу можно посмотреть на официальном сайте ФАТСР.

В декабре 2019 года в Москве прошло собрание учредителей региональной спортивной общественной организации по созданию и развитию федерации военно-прикладного вида спорта «Армейская тактическая стрельба «ФАРТС» (РСОО).

Как рассказал Дмитрий Нестеров, одна из главных целей РССО — научить правилам безопасного обращения с оружием. По его словам, каждый человек,имеющий право на приобретение, хранение и использование оружия, должен понимать, как безопасно его применять.

Решение о создании ФАТСР было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В августе 2019 года в многофункциональном огневом центре парка «Патриот» под руководством замминистра обороны РФ генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова состоялось первое заседание организационного комитета по созданию федерации. Тогда же оргкомитет постановил образовать региональную спортивную общественную организацию по созданию и развитию федерации военно-прикладного вида спорта «Армейская тактическая стрельба «ФАРТС».