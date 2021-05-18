Войти
Известия.ru

В России впервые пройдет фестиваль по армейскому тактико-стрелковому многоборью

1069
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Московской области пройдет фестиваль по армейскому тактико-стрелковому многоборью. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль состоится 22 и 23 мая с 10:00 до 18:00 в многофункциональном огневом центре военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». Организацию взяла на себя Федерация армейской тактической стрельбы в России (ФАТСР).

Программа события включает турниры по стрельбе и мастер-классы по самообороне. Инструкторы покажут, как действовать при возникновении угроз нападения преступников с огнестрельным оружием. Участие могут принять все желающие — как взрослые, так и дети от 12 лет.

«Данное мероприятие уникально. В первый раз на площадке многофункционального огневого центра Минобороны РФ судейство будет осуществляться по правилам, утвержденным Минспорта РФ. В этом виде спорта попробовать свои силы смогут все возрастные категории. Для каждого участника фестиваля предусмотрены призы и подарки. Ждем вас на этом спортивном и семейном фестивале», — отметил генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Подробную программу можно посмотреть на официальном сайте ФАТСР.

В декабре 2019 года в Москве прошло собрание учредителей региональной спортивной общественной организации по созданию и развитию федерации военно-прикладного вида спорта «Армейская тактическая стрельба «ФАРТС» (РСОО).

Как рассказал Дмитрий Нестеров, одна из главных целей РССО — научить правилам безопасного обращения с оружием. По его словам, каждый человек,имеющий право на приобретение, хранение и использование оружия, должен понимать, как безопасно его применять.

Решение о создании ФАТСР было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В августе 2019 года в многофункциональном огневом центре парка «Патриот» под руководством замминистра обороны РФ генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова состоялось первое заседание организационного комитета по созданию федерации. Тогда же оргкомитет постановил образовать региональную спортивную общественную организацию по созданию и развитию федерации военно-прикладного вида спорта «Армейская тактическая стрельба «ФАРТС».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
19.02.2021
В США рассказали о секретной пушке советского «Алмаза-2»
28.10.2019
Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД
26.08.2019
Источник: ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
06.09.2018
Юбилейная подлодка ВМФ России встала на ремонт
14.08.2017
Россия рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Монголией
23.11.2015
Американский генерал: США должны возобновить диалог с РФ после терактов в Париже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран