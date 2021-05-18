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РИА Новости

Военный эксперт: США оценивают "Циркон" как очень опасную ракету

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

В России завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин, в США признают, что их действующая система ПРО обесценивается новейшими российскими ракетами.

Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" находятся на завершающей стадии, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.

По его словам, ракета может применяться на подводных и надводных кораблях, унификации удалось достичь за счет универсальной пусковой установки.

Предположительно "Цирконами" будут оснащены ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", подлодка "Иркутск", а также фрегаты проекта 22350 и новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М".

Перед промышленностью стоит задача выйти на готовность к серийному производству в ближайшей перспективе, отметил Поспелов.

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    В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что ракета станет серьезным вызовом для американского ВПК.

    "На текущий момент США оценивают эту ракету как очень опасную для их систем противоракетной обороны – системы плохо приспособлены для противодействия таким ракетам. Поскольку гиперзвуковые ракеты "Циркон" можно устанавливать на корабли и подводные лодки, причем в больших количествах, текущая система ПРО американцев в значительной степени обесценивается. И они открыто это признают. На последних слушаниях в сенате об этом прямо говорилось, опираясь на исследовательские данные пентагоновских центров. Они сами настаивают на том, что необходимо выделять средства на разработку не только своих ракет, но и средств противодействия российским "Цирконам", которые будут серийно поставляться в войска. Насыщение ими можно ожидать к 2024–2025 году", – сказал Борис Рожин.

    "Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием тяги собственного двигателя. Скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука, максимальная дальность – тысяча километров. "Циркон" атакует цели над водой и объекты, расположенные на земле с одинаковой эффективностью.

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    • В новости упоминаются
    Страны
    Россия
    США
    Продукция
    Адмирал Нахимов
    К-132 Иркутск
    Циркон-С 3М22
    Компании
    ВПК РФ
    Проекты
    22350
    885 Ясень
    ГЗЛА
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