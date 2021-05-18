Военный эксперт: США оценивают "Циркон" как очень опасную ракету

В России завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин, в США признают, что их действующая система ПРО обесценивается новейшими российскими ракетами.
Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" находятся на завершающей стадии, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.
По его словам, ракета может применяться на подводных и надводных кораблях, унификации удалось достичь за счет универсальной пусковой установки.
Предположительно "Цирконами" будут оснащены ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", подлодка "Иркутск", а также фрегаты проекта 22350 и новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М".
Перед промышленностью стоит задача выйти на готовность к серийному производству в ближайшей перспективе, отметил Поспелов.
Махнули не глядя. США, похоже, пролетают с гиперзвуком
15:56
В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что ракета станет серьезным вызовом для американского ВПК.
"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием тяги собственного двигателя. Скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука, максимальная дальность – тысяча километров. "Циркон" атакует цели над водой и объекты, расположенные на земле с одинаковой эффективностью.