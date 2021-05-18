Военный эксперт: США оценивают "Циркон" как очень опасную ракету

В России завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин, в США признают, что их действующая система ПРО обесценивается новейшими российскими ракетами.

Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" находятся на завершающей стадии, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.

По его словам, ракета может применяться на подводных и надводных кораблях, унификации удалось достичь за счет универсальной пусковой установки.

Предположительно "Цирконами" будут оснащены ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", подлодка "Иркутск", а также фрегаты проекта 22350 и новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М".

Перед промышленностью стоит задача выйти на готовность к серийному производству в ближайшей перспективе, отметил Поспелов.