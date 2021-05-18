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ТАСС

Россия предложила провести встречу военных экспертов стран Арктического совета

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что с этого началось бы возобновление деятельности механизма регулярных встреч начальников Генштабов вооруженных сил стран - членов Арктического совета

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия предлагает возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников Генштабов вооруженных сил стран - членов Арктического совета, на первом этапе можно провести встречу на уровне военных экспертов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если кто-то хочет большей предсказуемости и хочет снизить риски военного плана [в Арктике], то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о том, чтобы возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран - членов Арктического совета. Этот механизм функционировал, где-то лет семь назад наши западные коллеги решили его как бы заморозить. Но если вы решили заморозить, тогда не обижайтесь на то, что у нас нет диалога, диалог не мы прекращали, - сказал Лавров. - Мы возобновили предложение о том, чтобы этот механизм был воссоздан, в качестве первого этапа можно начать не с уровня начальников генеральных штабов, а провести встречу на уровне военных экспертов восьми стран Арктического совета".

"Послушаем, естественно, в Рейкьявике в том числе и как Соединенные Штаты относятся к этой нашей позиции", - добавил министр.

Вместе с тем Лавров отметил, что Москва видит "причитания по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике". "Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля, мы отвечаем за то, чтобы наше побережье арктическое было безопасным. И все, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно", - подчеркнул Лавров.

Он также еще раз подчеркнул и то, что это территория и воды. "А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. Тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать приход НАТО в Арктику", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, Россия будет обсуждать этот вопрос на министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике 20 мая.

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Страны
Норвегия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Арктика
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