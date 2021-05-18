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Интерфакс-АВН

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о денонсации Договора по открытому небу

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Юрий Швыткин
Юрий Швыткин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Паниотов

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате денонсировать Договор по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" в понедельник зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Комитет поддержал законопроект о денонсации Договора по открытому небу", - сказал Швыткин.

По его словам, законопроект планируется рассмотреть на заседании Думы 19 мая.

Законопроект о денонсации Договора по открытому небу был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Думу 11 мая.

Договор (1168313-7), следует из пояснительной записки к документу, вносится в связи с выходом из него США "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России.

В проекте закона отмечается, что "22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств-участников договора, достигнутый при его заключении".

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.

Выход России из договора по открытому небу будет логичным шагом, который не приведет к рискам в сфере обороны и безопасности, заявил "Интерфаксу" в апреле бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Раз США, один из основных участников, вышли из договора, то и нам там нечего делать", - сказал он. "С военной точки зрения оставаться участником договора для России было бы совсем бессмысленно. Выход из договора не будет нести для России никаких рисков", - сказал Бужинский.

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