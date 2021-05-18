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Интерфакс-АВН

"Швабе" успешно завершил испытания новых оптических прицелов

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Швабе
Швабе.
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Новосибирский производитель прицельной техники холдинга "Швабе" готовит для охотников и любителей практической стрельбы две новые модели призматических прицелов, созданные специально для самозарядных карабинов.

"В настоящее время ПП1 и ПП3 успешно прошли стрельбовые испытания. В мае завершится подготовка производства, после чего ожидается выход изделий на российский оружейный рынок. Ориентировочно, прицелы должны стать одними из самых бюджетных на рынке", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в понедельник.

Прицелы однократного и трёхкратного увеличения - ПП1 и ПП3 разработал Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга. Новинки предназначены для стрельбы из нарезного (до 9,3 мм) и гладкоствольного оружия (12 калибр) днём и в сумерках.

В числе преимуществ - двухцветная подсветка прицельного знака, а также режимы "день/сумерки/ночь". Прицелы выполнены по модульной схеме: предусмотрено два варианта крепления - на боковое типа "ласточкин хвост" и на планку Пикатинни. Также разработан ряд взаимозаменяемых кронштейнов, возможность выбора которых обеспечивает универсальное посадочное место.

Временный генеральный директор НПЗ Антон Клоков отмечает, что "прицелы не имеют прямых аналогов по реализации оптической схемы".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПЗ
Швабе ОАО
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