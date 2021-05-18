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РИА Новости

Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС

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Следы от ракет в небе над Ашкелоном, Израиль
Следы от ракет в небе над Ашкелоном, Израиль.
Источник изображения: © РИА Новости / Ариэль Спорн

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. ВМС И ВВС Израиля нанесли удар по субмарине правящего в секторе Газа движения ХАМАС у берегов анклава, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

"Сегодня, используя воздушную разведку и ВМС, ЦАХАЛ заметил несколько подозреваемых на судне, которое, предположительно, являлось подводным военно-морским оружием ХАМАС. Судно транспортировали к берегу, предположительно, для совершения теракта в израильских водах. Некоторое время назад боевой корабль и самолет ЦАХАЛа нанесли удар по операторам и оружию, чтобы устранить угрозу", - говорится в сообщении военных.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Как сообщил посол Палестины в Москве, число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв - 58 детей.

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Израиль
Россия
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