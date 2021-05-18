"Тайфуны" надвигаются. Чем хороши новые боевые машины для подразделений ВДВ и ПВО

В Воздушно-десантных войсках завершаются испытания броневика "Тайфун-ВДВ". Машина специального назначения, десантируемая парашютным способом, повысит выживаемость и огневую мощь десантно-штурмовых соединений, сообщили в Минобороны. Еще одна модификация — "Тайфун-ПВО" — впервые проехала по брусчатке Красной площади во время парада Победы 9 мая 2021 года. Об особенностях новых боевых машин — в специальном материале ТАСС

Универсальная платформа

"Тайфун-К" - семейство новых броневиков для ВДВ и ПВО, которое разрабатывается с 2015 года. По техзаданию военных бронемашина должна была перевозить людей, грузы, нести современное вооружение и соответствовать требованиям парашютного десантирования. В итоге, по словам экспертов, получилось нечто среднее между грузовиком и джипом. Машина создана на базе защищенной платформы с колесной формулой 4×4 Камаз-4386.

В первую очередь разработчики шасси - АО "Ремдизель" из Набережных Челнов - позаботились об усиленной противоминной защите. Большой дорожный просвет (420 мм) и специальное V-образное днище рассеивают энергию взрыва и улучшают защиту экипажа от осколков. "Тайфун" выдерживает детонацию мощностью до 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что обеспечивает защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями.

Двигатель у "Тайфуна-К" тоже камазовский, 350-сильный. По информации разработчиков, при массе 13,5 т броневик способен двигаться по асфальтированным трассам со скоростью 100 км/ч, может преодолевать брод глубиной до 1,75 м. Отличные ходовые качества "Тайфуна-ВДВ" были подтверждены специалистами 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ во время испытаний на юге России. По мнению экспертов, "отечественные промышленники создали бронеавтомобили, способные эффективно решать поставленные задачи".

Автомобили "Тайфун-К" предназначены как для перевозки личного состава и воинских грузов, так и для медицинского обеспечения. Можно десантировать и эксплуатировать в горных условиях на высоте до 4500 м над уровнем моря с преодолением перевалов до 4650 м пресс-служба АО "Ремдизель",

"Тайфун-ВДВ"

Платформа "Тайфун-К" позволяет устанавливать на боевые машины разное оборудование и вооружение. По открытым данным, на модификации для "голубых беретов" смонтирован дистанционно-управляемый боевой модуль БМ-30-Д с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм танковым пулеметом. Модуль изолирован от обитаемого отделения, что повышает безопасность экипажа и десанта.

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Он оборудован автоматизированной системой управления огнем с комбинированным прицелом с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером, панелью управления и устройством сопровождения целей. БМ-30-Д создан специально для "Тайфуна-ВДВ", но вместо него можно смонтировать практически любой другой из представленных на рынке вооружений.

Например, автомобиль может быть оснащен крупнокалиберным пулеметом "Корд" или 82-мм минометом "Дрок". Как говорят эксперты, "Тайфун-ВДВ" станет одним из самых мощных армейских бронеавтомобилей в своем классе в мире. Поставки такой техники значительно увеличат ударный потенциал десантно-штурмовых подразделений "крылатой пехоты".

"Тайфун-ВДВ" — универсальный десантник. С приходом в войска новой машины различные подразделения армии, такие как ВДВ, получат мобильное высокозащищенное средство доставки личного состава и мощное средство огневого подавления противника. Кроме того, машина авиадесантируемая, что существенно упростит организацию операций в глубоком тылу противника Дмитрий Литовкин, военный обозреватель ТАСС

"Тайфун-ПВО"

Машина для военнослужащих ПВО была спроектирована на базе броневика для Воздушно-десантных войск. В этой разработке в кооперации с предприятием "Ремдизель" участвует ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО" Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В экипаже "Тайфун-ПВО" пять человек: механик-водитель, командир, стрелок-пулеметчик и два стрелка-зенитчика. В отделении для стрелков предусмотрено все необходимое: переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) типа "Игла", "Игла-С", "Верба", пусковые установки, источники питания, радиолокационные запросчики для опознавания наземных и воздушных целей. Одним из основных достоинств этой модификации эксперты называют возможность экипажа получать целеуказания извне - от боевого командного пункта и ЗРК "Тор-М2". Таким образом, у военных нет необходимости покидать бронеавтомобиль.

"Тайфун-ПВО" — полностью отечественная разработка. Оборудование, установленное на "Тайфун-ПВО", производит разведку воздушного пространства, получает информацию о целях, которые находятся в радиусе поражения ПЗРК. Далее головка самонаведения зенитной управляемой ракеты захватывает цель, и происходит выстрел. Таким образом, бронемашина автоматизирует работу расчетов ПЗРК и защищает экипаж во время реальных боевых действий Алексей Леонков, военный эксперт, редактор и коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества"

Во время испытаний обе боевые машины прошли буквально огонь и воду: их сбрасывали с высоты, взрывали, расстреливали и топили. Все это способна выдержать лишь по-настоящему универсальная машина для решения широкого круга боевых задач. По данным Минобороны, первые "Тайфуны-ВДВ" ожидают в войсках до конца этого года. Опытно-конструкторские работы по созданию "Тайфуна-ПВО" должны завершиться в третьем квартале 2021-го. Затем планируется развернуть серийное производство. Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал генеральный директор ижевского предприятия "Купол" Фанил Зиятдинов.

Василий Кучушев