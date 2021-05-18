Войти
Российская газета

Горящий израильский танк Merkava сняли на видео

1060
0
+2
Источник изображения: rg.ru

Армия обороны Израиля лишилась танка Merkava Mark IV. Инцидент произошел в конце минувшей недели. В социальных сетях появились видеокадры, снятые на месте происшествия.

Боевая машина находится на полуприцепе, который буксирует тягач. Видно, как в небо поднимаются клубы густого черного дыма. Слышно, как от открытого огня взрываются патроны к пулеметам.

Сразу же после обнародования этого ролика появились разные предположения о возможном поражении танка каким-либо противотанковым боеприпасом, в частности управляемой ракетой. Однако до сих пор ни израильская, ни палестинская стороны не предоставили каких-либо официальных комментариев.

По всей видимости, дело не во внешнем воздействии. Возгорание могло произойти из-за неисправности топливной системы, об этом свидетельствует разлившееся по земле горючее.

Это не первый израильский танк, потерянный из-за пожара, ранее уже происходили подобные случаи.

Аналогичные факты фиксировались и в других армиях. Например, в американских сухопутных войсках в прошлом году сгорели бронетранспортер Stryker и танк М1А2 Abrams.

Кроме того, тяжелые 70-тонные Merkava часто переворачиваются при погрузки на тралы и на различных учениях.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
M1 Abrams
Merkava
Stryker
Проекты
Военные учения
Похожие новости
12.04.2021
Комплекс "Панцирь-С1" опрокинулся на бок в Сербии
01.12.2020
Forbes (США): это не танк! Справочник для дилетанта по бронированным боевым машинам
18.05.2020
Слетевший с трала в Санкт-Петербурге танк оказался "Белым орлом"
18.09.2017
"Терминатор" призывного возраста
24.03.2014
Российская армия должна стать более гибкой и лучше оснащенной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран