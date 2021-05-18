Горящий израильский танк Merkava сняли на видео

Армия обороны Израиля лишилась танка Merkava Mark IV. Инцидент произошел в конце минувшей недели. В социальных сетях появились видеокадры, снятые на месте происшествия.

A video of the burning Merkava tank of the Israel Defense Forces has been published online.

It is reported that the fire of the tank was allegedly caused by the hit of a missile or a mine by militants.

At the moment, there is no confirmation that such an incident took place pic.twitter.com/yyLZrm2oF6 — Vishwatma (@ashish100686) May 15, 2021

Боевая машина находится на полуприцепе, который буксирует тягач. Видно, как в небо поднимаются клубы густого черного дыма. Слышно, как от открытого огня взрываются патроны к пулеметам.

Сразу же после обнародования этого ролика появились разные предположения о возможном поражении танка каким-либо противотанковым боеприпасом, в частности управляемой ракетой. Однако до сих пор ни израильская, ни палестинская стороны не предоставили каких-либо официальных комментариев.

По всей видимости, дело не во внешнем воздействии. Возгорание могло произойти из-за неисправности топливной системы, об этом свидетельствует разлившееся по земле горючее.

Это не первый израильский танк, потерянный из-за пожара, ранее уже происходили подобные случаи.

Аналогичные факты фиксировались и в других армиях. Например, в американских сухопутных войсках в прошлом году сгорели бронетранспортер Stryker и танк М1А2 Abrams.

Кроме того, тяжелые 70-тонные Merkava часто переворачиваются при погрузки на тралы и на различных учениях.

Алексей Моисеев