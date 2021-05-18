Войти
ТАСС

Начальник Центра подготовки космонавтов написал заявление о выходе на пенсию

932
0
0
Сотрудник Центра подготовки космонавтов. Архивное фото
Сотрудник Центра подготовки космонавтов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Новым руководителем станет его первый заместитель Максим Харламов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Павел Власов уйдет на пенсию, новым руководителем станет его первый заместитель Максим Харламов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в понедельник.

"Павел Николаевич Власов написал заявление об уходе на пенсию с 1 июня 2021 года. Вместо него начальником ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" станет Максим Михайлович Харламов, занимающий сейчас пост первого заместителя начальника ЦПК", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в Роскосмосе, генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин поблагодарил Власова за проделанную работу.

Павел Власов родился 13 октября 1960 года, летчик-испытатель 1-го класса, освоил 35 типов самолетов, налетал около 3,8 тыс. часов. Руководит ЦПК с ноября 2017 года. До этого он в течение семи лет возглавлял Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЛИИ им. Громова
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
12.04.2019
Рогозин утвердил новый Научно-технический совет Роскосмоса
19.09.2017
Почти 400 человек подали заявления в российский отряд космонавтов
15.09.2017
Рогозин не принимал решения об увольнении начальника ЦПК Лончакова
15.09.2017
Интриги российского космоса: что стоит за «отставкой» главы ЦПК Лончакова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран