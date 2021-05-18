AMPV: новые гусеничные БТРы идут в войска

Заменитель «алюминиевого гроба» — в шаге от серийного производства. Вчера, 16 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны США и компания BAE Systems подписали новый контракт в рамках разработки и поставки гусеничных боевых машин AMPV.

Новый контракт стоимостью $15,7 млн включает в себя поставку запчастей, начальную подготовку и передачу армии первых бронемашин (вероятно, учебных). Этот контракт является промежуточным в рамках программы Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV), предусматривающей замену 2897 гусеничных бронетранспортёров М113 и машин на их базе в бронетанковых бригадах армии США.

Один из вариантов AMPV на испытаниях Источник изображения: defence-blog.com

В течение следующих десяти лет Минобороны США планирует принять на вооружение 2907 единиц AMPV (993 командно-штабных машин, 790 медико-эвакуационных машин, 386 самоходных миномётов, 216 медико-санитарных машин и столько же машин общего назначения). Всего на замену БТРов М113 новыми машинами планируют потратить до $13 млрд. На поле боя новые БТРы будут использоваться совместно с танками 1 Abrams и боевыми машинами M2 Bradley.

Подробнее о программе AMPV можно прочитать в материале «Смена для ветеранов».