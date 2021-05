«Тяньвэнь-1» успешно приземлился на Марсе, американские СМИ: это момент коронации Китая (Гуаньча, Китай)

Обычно США очень скупы на похвалу в адрес Китая, но в этот раз они расщедрились, и американские СМИ поздравили Поднебесную с успешной посадкой зонда на Марс. Но нельзя сказать, что китайцы этому очень обрадовались. «Злюсь до зубного скрежета», – отметил один из них и объяснил причину.

В 7:18 15 мая спускаемый аппарат зонда "Тяньвэнь-1" успешно высадился в заранее выбранной зоне приземления на юге равнины Утопия на поверхности Марса. Первая миссия Китая по исследованию Марса успешно приземлилась на поверхности Красной планеты, и Китай таким образом стал второй страной в истории, совершившей успешную посадку на Марс.

В то же время международное сообщество впервые стало свидетелем того, как Китай оставил свой собственный след на Марсе. Американская The Wall Street Journal процитировала мнения экспертов и опубликовала новость с заголовком "Успешная посадка на Марс - это момент коронации Китая". Газета отметила: "Китай дал понять миру, что уже догнал Соединенные Штаты в области космических исследований и может сместить Америку с позиций космического лидера".

Астрономы в Италии сетуют: за одну миссию по исследованию Марса Китай смог выполнить три дела, на которые Соединенные Штаты в совокупности потратили несколько десятилетий. После успешного приземления космические агентства США и России также направили поздравления Китаю.

В начале отчета The Wall Street Journal процитировала сообщение китайских государственных СМИ, в котором говорится, что 15 мая по пекинскому времени марсоход "Чжужун" с зонда "Тяньвэнь-1" успешно приземлился в заранее выбранной области на юге равнины Утопия на поверхности Марса. Благодаря этому Китай стал еще одной страной, которая успешно высадилась на Красной планете. Это также очень важное событие для Китая, который стремительно осваивает космос.

Многие страны пытались совершить посадку на Марс, но результаты были разными

В отличие от многих других СМИ, американский телеканал CNN сообщил в своем репортаже, что Китай - это вторая страна в истории, которая совершила успешную посадку на Марс. Но если посмотреть на сообщения других американских СМИ, то все они называют Китай "третьим", но совсем не "вторым".

По данным The New York Times и The Wall Street Journal, Соединенные Штаты ранее успешно приземлялись на Марсе 8 раз. Последним совершил посадку марсоход Perseverance в феврале этого года, но первым в истории на Красную планету приземлился бывший Советский Союз.

В 1971 году зонд "Марс-2", запущенный Советским Союзом, разбился о поверхность Марса во время посадки, и от него не было получено никаких данных и изображений. Миссия "Марс-3" успешно совершила приземление, и было получено неполное изображение с марсохода, однако через 14,5 секунд сигнал с Землей был потерян.

Только 3 сентября 1976 года американский спускаемый аппарат "Викинг-1" мягко приземлился на поверхность Марса, став первым зондом, отправившим фотографии обратно на Землю. Поэтому некоторые считают, что Советский Союз не входит в число стран, успешно высадившихся на Марсе.

Что касается того факта, что Китай стал второй страной, которая успешно высадилась на Марсе, то американские СМИ, обсуждая этот вопрос, неоднократно подчеркивают в заметках, что, в свою очередь, Соединенные Штаты "много раз успешно высаживались на Красную планету".

Например, The Wall Street Journal подчеркивает, что до сих пор NASA было единственным космическим агентством, способное проводить успешные миссии по приземлению на Марс. Помимо Китая, за последние несколько десятилетий не только СССР не добился успеха, но и две попытки Европейского космического агентства также "закончились неудачей".

Именно из-за чрезвычайной сложности посадки марсоходов на поверхность планеты, после того, как зонд "Тяньвэнь-1" успешно "высадился", многие национальные аэрокосмические агентства поздравили Китай.

В 9:00 15 мая по пекинскому времени в официальном Твиттере NASA был размещен твит его заместителя директора Томаса Зурбухена: "Поздравляю команду "Тяньвэнь-1" Китайского национального космического управления с успешным приземлением первого китайского марсохода "Чжужун" на поверхность Марса! Вместе с мировым научным сообществом я с нетерпением жду важных достижений этой миссии Китая на Марсе, которая внесет огромный вклад в понимание Красной планеты всем человечеством".

Комментарии китайских читателей

Сегодняшняя оценка

Почему мы вообще должны обращать внимание на то, что пишут американские СМИ? Имеет ли вообще значение, как это событие оценивают СМИ США? Почему мы должны полагаться на мнение американских СМИ, чтобы подтвердить свои достижения?! Вам, что, нечего сказать, раз вы продолжаете публиковать эти новости из вторых рук? Будьте более уверены в себе!

Блокнот DIY в ответ Сегодняшней оценке

Критика это хорошо, посмотрите на статью внимательно. Это выражение отчаянного желания жителей Запада подтвердить свои достижения, поэтому китайским СМИ потребуется много времени, чтобы встать на ноги из-за крайне низкой уверенности в себе.

Лист легкого времени в ответ Сегодняшней оценке

Оказывается, меньше всего уверены в себе эти американские СМИ и люди, стоящие за ними!

Точка баланса в ответ Сегодняшней оценке

Глядя на слово "коронация" в заголовке и зная, что его относят к Китаю, я злюсь прямо до зубного скрежета.

guan_16207238682994 в ответ Сегодняшней оценке

Это потому, что вы не увидели самого интересного контента. Другие СМИ сказали, что Китай был третьим, и только CNN сказал, что мы стали вторыми. Он просто вычеркнул из истории две советские высадки на Марс! Отвратительный поступок.

Слуга переходит через реку

Собирайте деньги у зрителей! Отдайте деньги Космическому управлению!! Дайте премии инженерам! Побольше им пришлите! Я даже готов платить больше налогов!

Хэ Цзюжи в ответ Слугt переходит через реку

Налогоплательщики… налогоплательщики, если честно, платят не совсем деньги, потому что деньги печатаются самой страной, поэтому ваши деньги ей не так нужны. Деньги - это лишь инструмент для измерения степени ценности труда, выполняемого людьми. Пока вы усердно работаете над созданием ценности, вы фактически платите налоги стране. Но? если вы не создаете ничего ценного, независимо от того, сколько денег вы заплатите, страна только криво улыбнется вам: зачем вы возвращаете мне эту бумагу?

Удалил жизнь, потому что не понравилась в ответ Слуге переходит через реку

Помимо денежных и материальных вознаграждений, требуются национальные награды - коллективные и индивидуальные, достойные такого важного исторического прорыва.

Про успехи Китая на Луне слушайте в нашем подкасте Китай раскрыл "лунный обман" американцев, а Украина летит на Марс?

В спешке спокоен

Китай запустил искусственный спутник - это не важно, зато мы побывали на Луне. Китай начал программу исследования Луны - пустяки, мы зато отправляемся на Марс. Китай тоже приземлился на Марсе - зато всего один раз! Но куда же американцам отправиться теперь???

Дин Су из The Light of Well Zone в ответ В спешке спокоен

Пустяки, мы можем отправиться на Солнце! Старший брат, на этот раз китайцы почему-то не следуют за нами…

Свирепый западный ветер в ответ Дину Су из The Light of Well Zone

После того, как китайцы реализуют программу "Куа-фу" (миф. великан, который хотел догнать и захватить солнце, прим. пер.), американцы: не важно, зато мы раньше зарегистрировались на Солнце.

Лия Поло

Если США хотят называть Китай третьим, тогда им придется признать, что Советский Союз был первым, а они - вторыми. Если Китай просто повторяет то, что Соединенные Штаты сделали 30 лет назад, то США повторяют то, что Советский Союз делал за пять лет до этого. Этот трюк - легендарное уравнение неба и земли?

Babel в ответ Лия Поло

Похоже, вы раскрыли истинную причину, по которой американские СМИ назвали Китай вторым! Потому что, если Китай занимает третье место, Соединенные Штаты должны признать, что они на втором месте! Чтобы самими не быть вторыми, они подарили это "звание" Китаю!

Пятно дерева утун

Мы пропустили эпоху великих географических открытий, поэтому должны возглавить эпоху межзвездных путешествий.