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ЦАМТО

Заложен киль третьего фрегата класса "Тип-054A/P" для ВМС Пакистана

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Фрегат проекта 054А ВМС НОАК
Фрегат проекта 054А ВМС НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 17 мая. Как сообщила служба по связям с общественностью ВС Пакистана ISPR (Inter-Services Public Relations), на предприятии китайской компании Hudong Zhonghua в Шанхае состоялась церемония закладки киля третьего (из четырех заказанных) фрегата класса "Тип-054A/P" для ВМС Пакистана.

По заявлению представителей ВМС Пакистана, после поставки фрегаты класса "Тип-054A/P" станут самой технологичной надводной платформой в составе пакистанского флота и внесут значительный вклад в поддержание мира и безопасности в Индийском океане.

Как сообщал ЦАМТО, о заключенном в июне 2017 года контракте на поставку ВМС Пакистана первых двух фрегатов "Тип-054A/P" китайской постройки стало известно в конце 2017 года. В июне 2018 года состоялась церемония подписания контракта на поставку двух дополнительных фрегатов серии. Общая стоимость продажи не раскрывается. Планировалось, что поставка будет полностью завершена в 2021 году, однако теперь программа пролонгирована, а поставка первого корабля перенесена на середину этого года.

Церемония спуска на воду головного фрегата класса "Тип-054A/P" для ВМС Пакистана состоялась на предприятии Hudong Zhonghua 22 августа 2020 года. Второй был спущен на воду 29 января 2021 года. В ноябре 2019 года прошла церемония начала резки стали для постройки второй пары фрегатов класса "Тип-054A/P".

Фрегат класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2") – это современный боевой корабль, принятый на вооружение ВМС НОАК в 2007 году. Длина фрегата составляет 134 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 4000 т, экипаж – 165 человек. Корабль оснащен комбинированной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями компании SEMT Pielstick и развивает максимальную скорость 27 узлов. Дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов.

Точные данные о вооружении и средствах обнаружения фрегатов "Тип-054A/P" в варианте для ВМС Пакистана пока не раскрываются. Вооружение фрегата ВМС НОАК включает 76-мм артиллерийскую установку, две 30-мм АУ "Тип-730A". Корабль оснащен 32-контейнерной вертикальной пусковой установкой, которая позволяет применять зенитные управляемые ракеты HHQ-16 (дальность стрельбы до 40 км), две счетверенные пусковые установки с противокорабельными ракетами C-803. Для расширения возможностей по борьбе с подводными лодками фрегат оснащен установленной на корпусе ГАС, двумя реактивными бомбометными установками RBU-1200, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с легкими торпедами Yu-7. Корабль может принимать на борт вертолеты Ka-28 или Z-9C.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
YJ-82
Проекты
2020-й год
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