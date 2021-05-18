ВВС Эквадора получили УТС G-120TP и вертолеты H-145M

ЦАМТО, 17 мая. Военно-воздушные силы Эквадора планируют 18 мая на авиабазе "Марискаль Сукре" в Гуаякиле продемонстрировать три недавно полученных учебно-тренировочных самолета Grob G-120TP и три вертолета Airbus H-145M.

Таким образом, как сообщает Defensa.com, с принятием новой техники на вооружение в торжественной обстановке завершится начатый три года назад процесс покупки восьми УТС G-120TP и шести H-145.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Эквадора 17 декабря 2019 года подписало с немецкой компанией Grob Aircraft контракт на поставку системы начальной подготовки пилотов на базе турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов G-120TP.

ВВС Эквадора получили 8 самолетов G-120TP, а также тренажеры, станции планирования полета, логистическую поддержку, услуги обслуживания и обучения. Первые три УТС прибыли в Эквадор в октябре 2020 года.

Самолеты предназначены для Высшей школы военной авиации "Косме Реннелла", расположенной на авиабазе "Салинас". Школа также укомплектована УТС начальной летной подготовки DA-20-C1, закупленными по результатам тендера в ноябре 2011 года, которые применяются для подготовки летчиков перед пилотированием УБС "Супер Тукано". Кроме того, имеются УТС A-150L и T-41A/D.

Как сообщалось ранее, командование ВВС Эквадора подтвердило подписание с компанией Airbus Helicopters контракта на поставку шести легких двухдвигательных многоцелевых вертолетов H-145M в ноябре 2019 года. Стоимость продажи и сроки поставки вертолетов не разглашались. Контракт также включал обучение 12 пилотов и 15 технических специалистов.

Airbus Helicopters объявила о поставке ВВС Эквадора первых двух из шести H-145M (национальное обозначение "Кобра") 27 октября 2020 года. Церемония состоялась на предприятии Airbus Helicopters в Донауверте (на юге Германии).

Закупленные вертолеты войдут в состав 22-го авиакрыла, размещенного в Гуаякиле. Вертолеты позволят выполнять задачи в Андах на высоте до 6000 м, в джунглях и на побережье.

H-145M дополнят флот из четырех недавно приобретенных у группы Leonardo вертолетов AW-119 "Коала" и заменят индийские "Дхрув", которые были приобретены в 2009 году и выведены из боевого состава всего пять лет спустя. За это время четыре вертолета "Друв" были потеряны в результате аварий и катастроф.

Шесть вертолетов H-145 предназначены для выполнения задач, связанных с национальной безопасностью, включая контроль границ, борьбу с незаконным оборотом наркотиков, проведение спасательных операций на больших высотах, медицинскую эвакуацию, оказание помощи потерпевшим в стихийных бедствиях в любое время суток.

Широкий спектр выполняемых задач обеспечивается благодаря различному оборудованию, включая грузовой крюк, спасательную лебедку, носилки, прожектор, электронно-оптическую камеру и т. д. Вертолет может быть быстро реконфигурирован из спасательной версии в транспортную, что позволит повысить возможности ВВС по реагированию на чрезвычайные ситуации.