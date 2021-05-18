Войти
ЦАМТО

ВВС Эквадора получили УТС G-120TP и вертолеты H-145M

833
0
0
УТС G-120TP
Учебно-тренировочный самолет G-120TP.
Источник изображения: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 17 мая. Военно-воздушные силы Эквадора планируют 18 мая на авиабазе "Марискаль Сукре" в Гуаякиле продемонстрировать три недавно полученных учебно-тренировочных самолета Grob G-120TP и три вертолета Airbus H-145M.

Таким образом, как сообщает Defensa.com, с принятием новой техники на вооружение в торжественной обстановке завершится начатый три года назад процесс покупки восьми УТС G-120TP и шести H-145.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Эквадора 17 декабря 2019 года подписало с немецкой компанией Grob Aircraft контракт на поставку системы начальной подготовки пилотов на базе турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов G-120TP.

ВВС Эквадора получили 8 самолетов G-120TP, а также тренажеры, станции планирования полета, логистическую поддержку, услуги обслуживания и обучения. Первые три УТС прибыли в Эквадор в октябре 2020 года.

Самолеты предназначены для Высшей школы военной авиации "Косме Реннелла", расположенной на авиабазе "Салинас". Школа также укомплектована УТС начальной летной подготовки DA-20-C1, закупленными по результатам тендера в ноябре 2011 года, которые применяются для подготовки летчиков перед пилотированием УБС "Супер Тукано". Кроме того, имеются УТС A-150L и T-41A/D.

Как сообщалось ранее, командование ВВС Эквадора подтвердило подписание с компанией Airbus Helicopters контракта на поставку шести легких двухдвигательных многоцелевых вертолетов H-145M в ноябре 2019 года. Стоимость продажи и сроки поставки вертолетов не разглашались. Контракт также включал обучение 12 пилотов и 15 технических специалистов.

Airbus Helicopters объявила о поставке ВВС Эквадора первых двух из шести H-145M (национальное обозначение "Кобра") 27 октября 2020 года. Церемония состоялась на предприятии Airbus Helicopters в Донауверте (на юге Германии).

Закупленные вертолеты войдут в состав 22-го авиакрыла, размещенного в Гуаякиле. Вертолеты позволят выполнять задачи в Андах на высоте до 6000 м, в джунглях и на побережье.

H-145M дополнят флот из четырех недавно приобретенных у группы Leonardo вертолетов AW-119 "Коала" и заменят индийские "Дхрув", которые были приобретены в 2009 году и выведены из боевого состава всего пять лет спустя. За это время четыре вертолета "Друв" были потеряны в результате аварий и катастроф.

Шесть вертолетов H-145 предназначены для выполнения задач, связанных с национальной безопасностью, включая контроль границ, борьбу с незаконным оборотом наркотиков, проведение спасательных операций на больших высотах, медицинскую эвакуацию, оказание помощи потерпевшим в стихийных бедствиях в любое время суток.

Широкий спектр выполняемых задач обеспечивается благодаря различному оборудованию, включая грузовой крюк, спасательную лебедку, носилки, прожектор, электронно-оптическую камеру и т. д. Вертолет может быть быстро реконфигурирован из спасательной версии в транспортную, что позволит повысить возможности ВВС по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Эквадор
Продукция
Dhruv
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Leonardo
Проекты
2020-й год
Медицина
Похожие новости
27.04.2021
Airbus Helicopters завершила поставку вертолетов H-145M ВВС Эквадора
29.10.2020
Airbus Helicopters поставила ВВС Эквадора первые вертолеты H-145M
14.06.2016
Вертолетный лабиринт
08.04.2015
Винтокрылые индийцы
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран