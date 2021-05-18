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Американцы покинули крупнейшую военную базу в Афганистане

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Источник изображения: vpk-news.ru

США покинули авиабазу в южной провинции Кандагар, сообщили представители Пентагона.

Военная база в Кандагаре была одной из крупнейших баз, где дислоцировались военнослужащие США и НАТО. В разгар войны с талибами на ней находились около 26 тысяч иностранных военных.

Представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман подтвердил, что база была передана афганским силам безопасности и будет использоваться для проведения контртеррористических операций.

Он добавил, что к настоящему времени войска США и НАТО оставили одну базу и три военных лагеря в провинциях Гельманд, Балх, Кабул и Кандагар.

Как уже сообщал «Афганистан.Ру», ранее Вашингтон заявил, что процесс вывода войск завершен на 6 – 12%. 

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Страны
Афганистан
США
Проекты
NATO
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