Войти
Военно-промышленный курьер

Россия присматривает за «Весенним штормом»

804
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Эстонии стартовали военные учения НАТО «Весенний шторм» при участии около 7 тыс. военнослужащих пехоты, авиации и флота США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании. Они продлятся до 5 июня.

«Цель «Весеннего шторма» — завершить обучение призывников и отправить по возможности хорошо подготовленные подразделения, как и в предыдущие годы», — цитирует организатора учений подполковника Эркки Рооснурма пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

8 мая в Эстонии десантировались военнослужащие США и Великобритании в рамках крупнейших континентальных учений за последние 25 лет Defender Europe 2021.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe, говорит RT.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Италия
Латвия
Польша
Россия
США
Франция
Эстония
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
18.05.2021
"Россия остается большой проблемой": военные НАТО начали маневры в Эстонии
08.06.2020
Крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS на Балтике будут проходить вблизи Германии и Дании
24.09.2019
"Мешает НАТО": генерал США обвинил Россию в блокаде Одессы
13.06.2017
Учение «Запад-2017» покажет, что Минск и Москва не собираются ждать пока грянет гром
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран