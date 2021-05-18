Легендарные подлодки времен СССР выведут из состава флота России

Легендарные атомные подлодки различных модификаций времен СССР будут выведены из боевого состава флота России к 2030 году.

«Девятый и десятый «Бореи» будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», — рассказал в беседе с «РИА Новости» член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.

Разработанные в 60-х годах субмарины проекта 667А являются основой для модернизированных проектов 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ, последние два из которых находятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов России и в наше время.

В 1991 году во время операции «Бегемот-2» с подлодки проекта 667БДРМ был произведен залп всеми 16 ракетами. А в 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды, на орбиту были выведены два немецких университетских микроспутника.

Ранее в этот же день стало известно, что Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей».

Также член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов рассказал, что Военно-морской флот России в 2021 году получит около 40 кораблей и судов обеспечения различного класса.

11 мая источники в оборонном ведомстве сообщили «Известиям», что Минобороны России усилит Северный флот новейшей стратегической субмариной проекта 955 «Борей». Отмечается, что ведомство пересматривает планы по распределению кораблей, которые войдут в строй в ближайшее время.

В апреле гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что стратегическая атомная подлодка проекта 955А класса «Борей-А» «Князь Олег» будет готова к передаче ВМФ России в октябре.

Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) класса «Борей» (проект 955) спроектированы в петербургском ЦКБ морской техники «Рубин». При их строительстве применяются новые достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств для снижения шумности. Основным вооружением «Бореев» является новый ракетный комплекс «Булава».