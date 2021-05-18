Тема военной помощи России Армении неоднократно затрагивалась в ходе контактов Путина и Пашиняна, заявил Песков

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Тема российской военной помощи Армении неоднократно обсуждалась в ходе контактов президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами, у представителя Кремля поинтересовались, получил ли Путин письмо от Пашиняна, где глава армянского правительства просит Россию о, в том числе, и военной помощи.

"Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы, естественно, неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов", - ответил Песков.