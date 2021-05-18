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Интерфакс-АВН

"Швабе" и Global Energy Corporation будут совместно продвигать гражданскую продукцию на зарубежные рынки

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Соглашение о сотрудничестве компании подписали на встрече в Астане

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" и компания Global Energy Corporation на встрече в международном финансовом центре "Астана" в Республике Казахстан заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба холдинга.

"Взаимодействие нацелено на развитие международного технологического сотрудничества со странами СНГ, Ближнего Востока и Африки. Стороны займутся продвижением гражданской продукции холдинга на зарубежные рынки, а также созданием совместных предприятий для последующей локализации производства продукции в Российской Федерации и в Республике Казахстан", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По информации пресс-службы, документ подписали заместитель генерального директора "Швабе" по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергей Дмитроченко, и главный исполнительный директор Global Energy Corporation Ерканат Темирханов.

"Мы рассчитываем, что данное соглашение усилит экспортный потенциал холдинга и укрепит его позиции на зарубежных рынках. Уже запланировано дальнейшее взаимодействие по ряду направлений, в числе которых реализация комплексных проектов на территории Республики Казахстан и трансфер технологий для объединения научно-технического потенциала компаний", - сказал Дмитроченко, которого цитирует пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Швабе ОАО
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