Минобороны Бразилии намерено приобрести транспорты-заправщики A-330 MRTT

ЦАМТО, 17 мая. Министр обороны Бразилии Вальтер Брага Нетто санкционировал приобретение для ВВС страны двух стратегических транспортов-заправщиков в рамках проекта KC-X3.

В виде исключения проект закупки будет освобожден от требования реализации сопутствующей компенсационной программы.

Как заявлено, отказ от офсетной программы позволит снизить стоимость приобретения самолетов и обеспечить срочные потребности ВВС Бразилии. Оперативность приобретения объясняется, среди прочего, необходимостью ликвидации чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и оказания гуманитарной поддержки населению.

Как сообщает Infodefensa.com, впервые самолет KC-2 "Вояджер" ВВС Великобритании прибыл в Бразилию и был представлен командованию ВВС страны в 2019 году. Демонстрация проводилась в рамках ранее направленного предложения о продаже двух полностью оборудованных транспортов-заправщиков. ВВС Бразилии утратили возможности дозаправки своих самолетов в воздухе после снятия с вооружения в 2013 году четырех устаревших KC-137E.

Первоначально ВВС Бразилии намеревались приобрести для их замены два многоцелевых транспорта-заправщика в рамках проекта KC-X2. Запрос о предложениях был направлен Airbus Defense and Space, Boeing и Israel Aerospace Industries (IAI) в мае 2012 года, но позднее этот проект был аннулирован из-за отсутствия средств.

Президент Жаир Болсонару 29 января 2021 года в ходе трансляции на YouTube объявил о намерении приобрести самолеты A-330 MRTT после выделения средств Министерством экономики. Тем не менее, в начале года министерство отклонило проект, заявив, что средства необходимы на более острые нужды.

Осознавая острую потребность в самолетах, командование ВВС Бразилии стремилось изыскать альтернативные возможности покупки. Британское предложение о продаже двух эксплуатирующихся A-330 MRTT (KC-2 "Вояджер") стало особенно привлекательным с точки зрения стоимости.

В итоге, через два месяца после смены командования трех видов Вооруженных сил, ВВС Бразилии получили разрешение на приобретение транспортов-заправщиков на международном рынке.

В настоящее время ВВС Бразилии используют для транспортировки грузов новые самолеты KC-390 "Миллениум" компании Embraer и C-130 "Геркулес", однако дальность их полета и грузоподъемность ограничены.

После закупки самолетов A-330 MRTT Военно-воздушные силы вновь получат возможность выполнять операции по медицинской эвакуации и оказанию гуманитарной помощи на больших расстояниях без необходимости выполнения промежуточных посадок, потенциально ограничивающих возможности полетов по бюрократическим и / или политическим мотивам. Поставка A-330 MRTT также позволит выполнять дозаправку в воздухе новых истребителей F-39 "Грипен E/F".