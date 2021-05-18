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Российская газета

ВМФ России откажется от подлодок-рекордисток

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Источник изображения: U.S. Goverment/Wikimedia.org

Легендарные атомные подлодки проекта 667 будут выведены из боевого состава Военно-Морского флота. Этот проект был самым массовым в советском подводном кораблестроение и пережил рекордное число модификаций.

- Девятый и десятый "Бореи" будут сданы до 2030 года. Где-то в эти сроки будет выведена из корабельного состава флота последняя лодка проекта 667 БДРМ, - рассказал РИА Новости член Военно-промышленной и Морской коллегий РФ Владимир Поспелов.

Проект 667 БДРМ "Дельфин" - самая свежая модификация легендарной серии, семь кораблей этого типа построены в 1984-1990 годах. По данным из открытых источников, сейчас в боевом составе флота осталось пять субмарин - все на Северном флоте. Три несут боевую службу, К-117 "Брянск" находится на ремонте, пятый подводный крейсер, К-64 "Подмосковье" переоборудован в подлодку специального назначения, носитель глубоководных аппаратов.

Проект 667 ведет свою историю из середины 60-х годов, когда в состав ВМФ СССР вступили первые субмарины этого типа: "Ленинец" и К-140. Проект оказался чрезвычайно удачным, с большим потенциалом модернизаций и модификаций. По мере развития ракетно-космической техники подлодки получали новое оружие: сперва это были торпеды с ядерными боеголовками и баллистические ракеты Д-5, затем Д-9, затем количество ракет на борту выросло с 12 до 16 (модификация 667БД "Мурена-М"). Следующие корабли типа 667БДР "Кальмар" благодаря новой системе управления могли выстреливать весь боекомплект одним залпом, улучшилась акустическая защита и условия работы экипажа. Наконец, проект 667БДРМ "Дельфин" получил на вооружение модернизированные ракеты Р-29РМУ "Синева" и "Лайнер" с увеличенной дальностью полета и комбинированной боевой нагрузкой. На базе 667 проекта создано множество кораблей для испытания перспективного оружия, гидроакустических комплексов и другого оборудования.

В 1991 году в рамках операции "Бегемот" АПЛ "Новомосковск" выстрелила всеми 16 ракетами одновременно. Через семь лет она же запустила из-под воды в космос ракету со спутниками. Совсем недавно три подводных крейсера Северного флота неожиданно для всего мира всплыли в Арктике.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
К-117 Брянск
Р-29Р
Р-29РМУ2.1 Лайнер
РСМ-54
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
955 Борей
Арктика
СФ
Ядерный щит
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