Палестина хочет обратиться в МУС из-за авиаударов Израиля

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Палестина намерена обратиться в Международный уголовный суд (МУС) в связи с ударами Израиля по объектам СМИ в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

Ранее международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) обвинила Израиль в совершении военных преступлений при нанесении целенаправленных ударов по объектам СМИ в секторе Газа. RSF попросила прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуду рассмотреть авиаудары Израиля по объектам СМИ в рамках расследования ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Отмечается, что в ходе ударов за прошедшую неделю были разрушены офисы 23 СМИ.

"Да, мы будем поднимать этот вопрос в Международном уголовном суде. Да, мы будем поднимать этот вопрос и другие, потому что атаки Израиля на сектор Газа - преступление", - сказал посол.

Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс и телеканала Al-Jazeera. Сообщалось, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание. Израильская армия заявила, что здание использовалось ХАМАС в военных целях, в частности там располагались офисы разведслужб движения. До этого были разрушены здания "аль-Джаухара" и "аш-Шурук" в секторе Газа, в которых также располагались офисы СМИ.