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Интерфакс-АВН

Экипаж сторожевика "Пытливый" на учениях в Севастополе уничтожил беспилотники "противника"

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Сторожевой корабль «Пытливый» в бухте Севастополя
Сторожевой корабль «Пытливый» в бухте Севастополя.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Тренировка прошла на фоне захода в Чёрное море патрульного корабля ВМС Британии

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Учения по уничтожению воздушных целей условного противника провёл экипаж сторожевого корабля "Пытливый", сообщил в понедельник Черноморский флот (ЧФ).

"Расчёты ПВО "Пытливого" обнаружили группу малоразмерных целей, движущихся к пункту базирования кораблей. В рамках проведения тренировки на корабле была объявлена боевая готовность к применению средств ПВО. Неопознанные цели были идентифицированы как беспилотные летательные аппараты", сказано в сообщении.

Экипаж "отработал ведение противовоздушной обороны с обнаружением, сопровождением и уничтожением условных целей на безопасной дистанции", информирует штаб ЧФ.

По его данным, "воздушные цели были уничтожены условно, без фактического применения корабельного оружия".

Тренировка плановая, она проведена в пункте базирования соединения надводных кораблей Черноморского флота в Севастополе, говорится в пресс-релизе.

Учения прошли на фоне захода в Чёрное море британского боевого корабля.

В воскресенье Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в Чёрное море вошел патрульный корабль ВМС Великобритании "Трент", за ним следит российский флот.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля "Трент" ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Чёрного моря 16 мая 2021 года", - говорится в сообщении центра.

Ранее в понедельник ЧФ сообщил, что экипаж подлодки "Краснодар" отработал действия по подготовке к выходу в море.

"В ходе выполнения элементов курсовой задачи экипаж отработал тренировки по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса и организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки", - говорилось в сообщении.

Подводники выполнили алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при погружении и всплытии, а также при применении ракетного вооружения, информировал флот.

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