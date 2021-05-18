Последний тяжелый: танк Т-10А приняли на вооружение 65 лет назад

17 мая 1956 года на вооружение Советской армии был принят танк с одноплоскостным стабилизатором вооружения Т-10А. На тот момент это был один из наиболее совершенных тяжелых танков в мире.

Идея создания "властелина поля боя" зародилась на фронтах Великой Отечественной войны. Советские конструкторы сосредоточились на развитии семейства тяжелых танков ИС - "Иосиф Сталин", но со смертью генералиссимуса перспективной боевой машине ИС-8 было присвоено наименование Т-10.

Тяжелый танк весом 50 тонн предназначался для противостояния американским танкам M103 и британским Conqueror, которые имели вес 56 и 65 тонн соответственно.

Основу вооружения танка Т-10 составляла новая 122-миллиметровая пушка Д-25ТА. Она снабжалась электромеханическим досылателем снарядов и гильз, позволившим повысить скорострельность до трех-четырех выстрелов в минуту, тогда как у предыдущих танков "ИС" этот показатель составлял два-три выстрела. При этом Т-10 превосходил конкурентов в подвижности и маневренности. Западные тяжелые танки могли разогнаться до 34 километров в час, а советская машина - до 50 километров в час.

Танк Т-10 обладал большим потенциалом и постоянно модернизировался. В 50-х и 60-х годах по мере поступления его в войска началось формирование тяжелых танковых дивизий в составе Группы советских войск в Германии. На территории ГСВГ располагались 13-я и 25-я гвардейские тяжелые танковые дивизии.

"Десятки" на экспорт не поставлялись и потому в боевых действиях не применялись. За исключением маневров единственная крупная операция, в которой пришлось участвовать танкам Т-10М, это операция "Дунай" - ввод войск Варшавского Договора в Чехословакию в 1968 году.

Хотя серийное производство танков Т-10 прекратилось в 1966 году, до 1993 года они останавливались на вооружении и заслужили уважительные отзывы танкистов. К примеру, в одном из обсуждений Михаил Самойлов написал: "Я заканчивал учебку в ГСВГ на этих танках и прослужил на них в Чехословакии. Когда вернулись на зимние квартиры, началось перевооружение, на Т-62, но до сих пор считаю Т-10 самым классным танком".

Последнее удачное боевое применение "десятки" было отмечено во время конфликта на Донбассе в 2015 году. Простоявший более 70 лет в качестве памятника танк Т-10 был снят с постамента и отремонтирован, после чего он активно участвовал в боевых действиях, что само по себе стало доказательством надежности и простоты конструкции этой боевой машины.

Николай Грищенко