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РИА Новости

Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Россия завершает испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая будет использоваться как на подлодках, так и на кораблях, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.

"Испытания проходят в плановом режиме и находятся на завершающей стадии", - сказал он.

Поспелов уточнил, что перед промышленностью стоит задача выйти на готовность к серийному производству в ближайшей перспективе.

"Ракета будет унифицирована и сможет применяться как на подводных лодках, так и на надводных кораблях, поскольку используются универсальные пусковые установки", - отметил он.

"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность ракеты заявлена в тысячу километров. "Циркон", как предполагается, может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.

В 2020 году, по данным Минобороны РФ, испытания проходили на фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков". Корабль выполнил три пуска ракеты, два – по морским мишеням и один – по наземной цели.

Первый в 2021-м пуск "Циркона", как сообщали РИА Новости источники в "оборонке", планируется на летние месяцы, с этой стрельбой начнутся государственные испытания ракетного комплекса. Завершить испытания планируется в этом же году, заявлял в свою очередь министр обороны Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин также упоминал, что "Циркон" планируется поставить на боевое дежурство "в ближайшее время".

Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", сейчас находящийся на модернизации, подлодка "Иркутск", которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ (в основе лежит проект 949А "Антей" - аналог "Курска"), фрегаты проекта 22350 и новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М".

Помимо морской версии, Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Нахимов
К-132 Иркутск
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ГЗЛА
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