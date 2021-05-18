Армения активизирует процесс реагирования, предусмотренный ДКБ

ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Армянская сторона на фоне ситуации в Сюнике активизирует процедуры, предусмотренные договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической системой, заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

"Армения еще больше активизирует процедуры, предусмотренные договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической системой. Наша позиция четкая: азербайджанские военнослужащие должны покинуть территорию Армении", - сказал Пашинян в выступлении на заседании Совбеза, которое выложил на своей странице в Facebook.

По его словам, в воскресенье переговоры продолжались до позднего вечера и продолжатся в среду.

"Пока азербайджанские силы не покинули территорию Армении, мы расцениваем ситуацию как кризисную, угрожающую стабильности, суверенитету, территориальной целостности Армении, предусмотренную уставом ОДКБ, договором о коллективной безопасности, порядком реагирования на кризисные ситуации. Пока наша легитимная задача не решена, эти механизмы должны быть задействованы", - сказал Пашинян.

Также Никол Пашинян считает, что уточнение границ с Азербайджаном ввиду отсутствия отношений между республиками может проходить только в трехстороннем формате.

"Азербайджанская пропаганда пытается продвинуть мысль, что процесс уточнения границ должен проходить в двустороннем формате. Это невозможно по той простой причине, что между Арменией и Азербайджаном нет отношений. Поэтому процессы как открытия коммуникаций, так и уточнения границ должны проходить в трехстороннем формате (с участием России – ред.)", - говорится в выступлении Пашиняна, текст которого он разместил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что по этому поводу был достигнут ряд договоренностей, и "нарушение этих договоренностей стало причиной действий военно-политического руководства Азербайджана".

Пашинян уверен, что открытие коммуникаций и уточнение границ выгодно как Азербайджану, так и Армении. При этом он вновь напомнил, что Ереван никогда не обсуждал и не будет обсуждать вопрос о "Зангезурском коридоре", связывающем Азербайджан и Нахичевань. По его словам, открытие коммуникаций входит в политическую повестку Еревана, но все обсуждения по этому поводу ведутся публично и о коридорах речи идти не может.

Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.