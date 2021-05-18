Корабли Балтийского флота в этом году совершат семь дальних походов

Корабли Балтфлота в этом году совершат семь дальних походов. Российские моряки посетят порты в Сирии, на Кипре, в Судане и Омане. Личный состав флота проведет более 34 боевых тренировок разной направленности, сообщает телеканал «Известия». Наиболее масштабным мероприятием станут российско-белорусские учения «Запад-2021».

Корабли Балтфлота в этом году совершат семь дальних походов. Российские моряки посетят порты в Сирии, на Кипре, в Судане и Омане. Личный состав флота проведет более 34 боевых тренировок разной направленности, сообщает телеканал «Известия». Наиболее масштабным мероприятием станут российско-белорусские учения «Запад-2021».