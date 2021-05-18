Владимир Поспелов: десятый "Борей" сдадут до 2030 года

Россия масштабно обновляет свой Военно-Морской флот, закладываются новые корабли и подводные лодки, модернизацию проходят уже давно принятые в его состав боевые единицы. Ознакомиться с более чем 20 кораблями, катерами и судами из состава Военно-Морского Флота, погранслужбы ФСБ России можно будет в июне в Санкт-Петербурге в ходе десятого Международного военно-морского салона "МВМС 2021" – одного из крупнейших событий такого рода. Особое значение для ценителей военно-морской эстетики и профессионалов салон приобретает в связи с отменой подобных выставок по всему миру в период пандемии. До мероприятия остается чуть больше месяца. В преддверии салона о новых проектах, которые должны получить свою путевку в жизнь, особенностях модернизации самых грозных военных кораблей, а также планах по строительству на этот год в интервью корреспондентам РИА Новости Дмитрию Струговцу и Денису Кайырану рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Российской Федерации Владимир Поспелов.

– Каков план сдачи кораблей на этот год?

– Всего в 2021 году Военно-Морской Флот должен получить около сорока боевых кораблей и судов обеспечения различных классов. Сюда входят, в том числе, атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения "Князь Олег" проекта "Борей-А", головной многоцелевой атомный подводный крейсер "Казань" проекта "Ясень-М", на котором недавно состоялась церемония подъема военно-морского Андреевского флага. Планируется сдача кораблей классов фрегат и корвет, будут сдаваться очередные серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения

– Серийной подлодки "Новосибирск" проекта "Ясень-М" в плане на 2021 год нет?

– Она тоже в плане, будет сдана в соответствии с генеральным графиком строительства.

– Какие корабли и суда обеспечения будут заложены в этом году?

– Это будут серийные корабли – корветы, дизель-электрические подводные лодки, АПЛ четвертого поколения "Борей-А" и ряд других.

– Когда состоится закладка?

– Дата определяется руководством Минобороны России. Промышленность готова провести закладку в любой срок, потому что государственные контракты подписаны, авансирование получено, подготовка к закладке произведена. Она состоится в ближайшее время.

– Девятый и десятый "Бореи" будут последними в серии?

– Не факт. Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации.

– Как вы считаете, сколько еще нужно "Бореев"?

– В Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) четко определено количество пусковых установок и боезарядов, и эти два параметра в итоге определяют количество носителей, в том числе, стратегических атомных подводных лодок. Подлодки "Борей-А" приходят на замену атомным подводным лодкам третьего поколения. Последние по мере поступления "Бореев" будут выводиться из корабельного состава. Девятый и десятый "Бореи" будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ. Атомные подводные лодки проекта 667БДРМ, которые сегодня находятся в корабельном составе, – одни из самых удачных кораблей с точки зрения надежности. И это было доказано в 1990-е годы, когда с подлодки проекта 667БДРМ был произведен успешный залп всем боекомплектом, так называемая операция "Бегемот". На практике была доказана гарантированная надежность морской стратегической ядерной составляющей.

– Давайте пройдемся по текущим проектам. Когда завершится модернизация тяжелого атомного крейсера "Адмирал Нахимов"?

– В соответствии с генеральным графиком и государственным контрактом.

– А дальнейшая его судьба?

– Мы его хорошо обновили: заменили все кабельные сети, практически все корабельные радиоэлектронные комплексы, поставили ударное ракетное оружие типа "Калибр", "Оникс" и другое самое современное вооружение. Он будет служить еще не менее 20 лет. Сегодня у нас два корабля такого класса. В планах на ремонт и модернизацию стоит "Петр Великий". Какой объем модернизации он пройдет – определим после завершения работ по "Адмиралу Нахимову".

– Когда завершатся испытания "Циркона"?

– Испытания проходят в плановом режиме и находятся на завершающей стадии. Поставлена задача выйти на готовность к серийному производству в ближайшей перспективе. Как известно, ракета будет унифицирована и сможет использоваться как на подводных лодках, так и на надводных кораблях, поскольку используются универсальные пусковые установки.

– Серьезную модернизацию получил большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников". Будут ли вслед за ним проходить серьезный заводской ремонт другие большие противолодочные корабли проекта 1155?

– На "Маршале Шапошникове" установлен современный ударный ракетный комплекс с ракетами типа "Калибр" и ряд других вооружений, обновили корабельные системы связи, навигации, целеуказания и др. По сути, дали кораблю вторую жизнь. В апреле корабль передан Тихоокеанскому флоту. В планах – заводской ремонт второго корабля этой серии.

– Вопрос по проекту эсминца "Лидер". Работы по нему продолжатся или проект закрыт?

– Строительство не начато. Он числится в наших планах. Идет предварительная проработка. Давайте немного подождем, потому что сначала нужно решить те задачи, которые были прописаны в государственной программе вооружения 2018-2027 годов, в части поддержания и развития Военно-Морского Флота России.

– Давайте перейдем к ледокольному флоту. Когда на дальневосточной верфи "Звезда" будет заложен первый атомный ледокол ЛК-120 "Лидер" (проект 10510)?

– Напомню, что сначала правительством Российской Федерации было принято решение о создании трех ЛК-60, затем, с учетом растущего грузопотока, добавили еще два. Головной ЛК-60 "Арктика" передан "Атомфлоту" в 2020 году. Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" мы закончим в 2021 году, второй – "Урал" – в 2022 году, третий – "Якутия" – в 2024 году, четвертый – "Чукотка" – в 2026 году.

Что нам даст ввод в эксплуатацию новых ледоколов? Полностью решается задача по обеспечению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году по Северному морскому пути. Восточный сектор Арктики с учетом более тяжелых ледовых условий потребовал создания ледокола ЛК-120. Строительство головного ЛК-120 начато в 2020 году. Он будет построен в 2027 году. Расчеты показывают, что перспективный рост грузопотока на Северном морском пути до 2035 года, в Западном и Восточном секторах, потребует строительства дополнительно двух серийных ЛК-60 и двух серийных ЛК-120.

Для освоения месторождений углеводородов в Арктике необходимо не только создание группировки современных атомных ледоколов, а также строительство больших серий крупнотоннажных судов ледового класса для перевозки углеводородов, судов обеспечения и другой морской техники. Эта программа уже реализуется и является, в том числе, одним из элементов диверсификации предприятий судостроительной промышленности. Принципиально судостроительная отрасль имеет все необходимые мощности для их строительства. Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации считает развитие Северного морского пути одной из важнейших стратегических задач.

Вторая часть интервью о перспективных разработках и облике ВМФ России на десятилетие вперед, будет опубликована во вторник, 18 мая.