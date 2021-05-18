Десантники совершили прыжки в кислородных масках с высоты 6 километров

Военнослужащие подразделения спецназначения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки ВДВ из Рязани совершили прыжки с высоты шесть тысяч метров. Они прыгали в специальном кислородном оборудовании.

Десантники погрузились в самолет Ил-76МД на псковском аэродроме "Кресты". Прыгали с заданной высоты при скорости самолета 360 километров в час, сообщили в департаменте информации и массовой коммуникации министерства обороны РФ.

Бойцы использовали комплекты для высотного десантирования "Юнкер-О". В его составе парашютная система специального назначения "Стайер" и российское кислородное оборудование "ОКСИ Высота".

В прыжках участвовали 20 парашютистов. Время свободного падения составило чуть более полутора минут, снижение на открытом куполе парашюта - пять минут. Десантирование прошло без происшествий.

Светлана Цыганкова