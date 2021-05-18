Количество вызовов, принятых системой экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС", превысило 11 млн

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В систему "ЭРА-ГЛОНАСС" поступило более 11 млн вызовов, предыдущий юбилейный рубеж - 10 млн обращений - был преодолен менее двух месяцев назад, 18 марта, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

"Число экстренных вызовов увеличивается в связи с ростом количества подключенных к ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей. В настоящее время в системе зарегистрировано 7 211 900 транспортных средств, ежедневно их становится больше на 5,3 тысяч", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в последние годы наблюдается экспоненциальный рост как количества подключенных к системе машин, так и экстренных вызовов.

"Каждый день в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" поступает 16,7 тыс. обращений. За почти шесть с половиной лет работы системы операторы контакт-центра "ЭРА-ГЛОНАСС" получили 11 000 082 вызова, в 127 421 случаях ситуация на дороге потребовала привлечения служб экстренного "реагирования (все данные - на 13.05.2021 г.)", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что в этом году 70% истинных вызовов были направлены в систему в автоматическом режиме, когда попавшие в серьезную аварию потерпевшие могли быть не в состоянии воспользоваться кнопкой SOS.

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" была запущена в промышленную эксплуатацию 1 января 2015 года и является первой в мире системой автоматического вызова экстренных служб при авариях, действующей на территории всего государства. Создание системы позволило сократить время реагирования экстренных служб при ДТП и других чрезвычайных ситуациях, что способствовало снижению уровня смертности и травматизма на дорогах и повышению безопасности на транспорте.