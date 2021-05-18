Войти
Lenta.ru

Украинский «Циклон-4М» полетит в 2023 году

1093
0
0
Источник изображения: Фото: Yuzhnoye State Design Office / Facebook

Украинская средняя ракета «Циклон-4М» в 2023 году полетит с космодрома Кансо в провинции Новая Шотландия (Канада), сообщает CBC.

Радио- и телевещательная корпорация Канады отмечает, что средства, позволяющие начать строительство соответствущей пусковой площадки, уже выделены.

Ожидается, что перед запуском «Циклон-4М» с космодрома с 2022 году стартует легкая ракета.

CBC напоминает, что североамериканская компания Maritime Launch Services (MLS) планирует построить в Кансо стартовую площадку для запуска спутников, необходимых для получения космических снимков, связи и научных экспериментов.

В октябре 2018 года MLS, сотрудничающая с украинскими заводом «Южмаш» и бюро «Южное», показала анимацию запуска ракеты «Циклон-4М» с космодрома, расположенного на территории Канады. Ранее проект «Циклон-4» Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Канада
США
Украина
Продукция
Циклон-4
Компании
Южмаш
Похожие новости
01.11.2018
В Канаде анонсировали космодром для украинских ракет "Циклон-4М"
20.11.2017
Украинская "Лыбидь", скорее всего, так и останется на земле
16.03.2016
Космос Украины спасут миллиарды
09.09.2011
Внеземная индустрия: что интересного делает Украина в космосе
12.05.2010
Азарову не нужен «украинский космос»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран