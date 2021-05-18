Украинский «Циклон-4М» полетит в 2023 году

Украинская средняя ракета «Циклон-4М» в 2023 году полетит с космодрома Кансо в провинции Новая Шотландия (Канада), сообщает CBC.

Радио- и телевещательная корпорация Канады отмечает, что средства, позволяющие начать строительство соответствущей пусковой площадки, уже выделены.

Ожидается, что перед запуском «Циклон-4М» с космодрома с 2022 году стартует легкая ракета.

CBC напоминает, что североамериканская компания Maritime Launch Services (MLS) планирует построить в Кансо стартовую площадку для запуска спутников, необходимых для получения космических снимков, связи и научных экспериментов.

В октябре 2018 года MLS, сотрудничающая с украинскими заводом «Южмаш» и бюро «Южное», показала анимацию запуска ракеты «Циклон-4М» с космодрома, расположенного на территории Канады. Ранее проект «Циклон-4» Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году.

Иван Потапов